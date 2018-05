El volcán Kilauea de Hawái entra una vez más en erupción lanzando ceniza a más de 9.000 metros

El volcán Kilauea de Hawái ha entrado este jueves en erupción y ha lanzado ceniza a más de 9.000 metros, lo que ha provocado el desplazamiento de la población circundante, según ha informado el Observatorio de Volcanes de Hawái.

El Observatorio hawaiano ha alertado de la erupción esta madrugada, a las 5.30 de la mañana, hora local (equivalente a las 15:30 en España). De acuerdo con un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., la caída de ceniza debería terminar al mediodía , es decir, más de seis horas después de la erupción.

Desde la cuenta de Twitter del Servicio Geológico de Estados Unidos han publicado algunas imágenes donde se puede apreciar la lluvia de ceniza que ha tenido lugar esta madrugada.

Webcam image from HVO Observation Tower of ash plume from this morning's explosive eruption at Kīlauea Volcano's summit. https://t.co/lV7HjT956l pic.twitter.com/8QEqFrWNsY