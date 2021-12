Voluntarios y ciencia ciudadana, aliados frente a la "basuraleza"

Madrid, 3 dic (EFE).- El Proyecto Libera encara del 4 al 12 de diciembre "1m2 por el campo, los bosques y el monte", con una nueva recogida de datos sobre el volumen, la cantidad y tipo de basura abandonada y el foco puesto en la labor de los voluntarios, "gente que trabaja y se esfuerza por combatir la basuraleza".

Son palabras de Pomares Salmerón Belli, técnico de Libera, que añade que la evaluación se lleva a cabo a partir de diferentes herramientas dependiendo de la recogida; en el caso del metro cuadrado por el campo, los bosques y el monte, la aplicación eLitter, desarrollada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero.

La aplicación complementa el trabajo de investigación que se realiza desde Ciencia Libera para el análisis de los espacios naturales, contribuye a fomentar la ciencia ciudadana, y sus resultados son integrados en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), explican sus impulsores.

En la última caracterización de residuos de esta campaña se recogieron y contabilizaron más de 46.000 ítems, detalla Pomares, que eleva la cifra hasta los 130.000 al referirse a todas las campañas de recogida en el marco del proyecto de lucha contra el abandono de residuos en la naturaleza.

Además, a lo largo de esta iniciativa contra el abandono de residuos "se han ido incrementando tanto la participación de voluntarios, como los puntos de recogida".

En la última campaña de "1m2", la de "mayor participación hasta el momento" -enfatiza Salmerón-, se llegó a los 268 puntos de recogida.

"Es una respuesta abrumadora y genera mucho orgullo, respeto y alegría por este vecindario que tenemos de colaboradores tan comprometidos con esta tarea contra la basuraleza", asegura el técnico de Libera, una iniciativa impulsada por SEO Birdlife y Ecoembes.

Uno de esos voluntarios es Gonzalo Sánchez Busons, profesor del colegio "Divina Pastora" de Ourense, quien desde 2017, cuando arrancó Libera, lleva a sus alumnos a las diferentes recogidas de residuos que se organizan en la ciudad gallega.

Pero además de colaborar en la recogidas de residuos en el campo del Proyecto Libera impulsa talleres medioambientales y otras actividades para, por cuenta propia, retirar "basuraleza" como pilas, tapones o envases ligeros, con fines solidarios o didácticos.

Y es que, destaca Busons en entrevista con EFE, "la concienciación desde los colegios es fundamental" y defiende que se implante una asignatura que aborde el cuidado del medio ambiente.

"Desde el momento en que un niño me dice que no puede ir a la salida, porque su padre no quiere que recoja la mierda de los demás, es que hay que cambiar el chip. En ello llevo ya 30 años, y lo voy a conseguir", asegura el docente.

Pomares coincide con Busons en la importancia de la educación ambiental, ya que "es la herramienta" para sensibilizar y "generar ese cambio en las personas para entender el problema de la basuraleza".

Una labor de pedagogía ambiental que comparten en el club de buceo Eco&Dive, que desde Málaga participa en charlas en colegios y congresos para "dar a conocer el problema del plástico", explica a EFEverde el instructor de submarinismo Daniel Avilés.

Además de la teoría, el club de buceo también impulsa limpiezas tanto de fondos marinos como de playas.

En este tiempo, explican se ha notado una evolución muy positiva, puesto que "cada vez sacamos menos kilos de basura", si "al principio recogíamos unos 600 u 800 kilos, y en esta última limpieza hemos estado entre los 350 y los 300 kilos".

"Amamos el mar y queremos proteger lo que amamos" concluye el instructor.

Pablo Rojo