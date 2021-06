Vox acusa al diputado de Podemos Mbayé de haber entrado ilegalmente en España

Madrid, 18 jun (EFE).- La presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo (PP), ha pedido a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, durante el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que retire sus palabras sobre el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbayé, al que ha acusado de entrar de forma "ilegal" en España y de "lucrarse" vendiendo "a las puertas de los comercios".

El portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, Serigne Mbayé, nacido en Senegal y que lleva 15 años viviendo en España, fue fichado por Pablo Iglesias para la lista electoral de Unidas Podemos de los comicios del 4 de mayo y acabó siendo uno de los 10 diputados electos.

"Nuestro problema no es que Mbayé sea alto, bajo, negro o blanco, sino que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada de muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían cumplido con todos los requisitos y, además de entrar de forma ilegal, se lucró de forma ilegal a las puertas de los comercios", ha dicho Monasterio durante su intervención en la Asamblea.

Tras un pequeño revuelo en la Cámara acallado por varias llamadas de atención de Carballedo, Mbayé, por alusiones y de acuerdo al artículo 114 del Reglamento, ha pedido la palabra durante dos minutos, en los que ha instado a Monasterio a retirar sus palabras "racistas" porque asegura ni en la Cámara ni en España está permitido "tratar a una persona de forma racista".

"Me ha tratado de forma racista. Yo soy español como ella", ha dicho el diputado de Unidas Podemos y exportavoz del Sindicato de Manteros, que ha recibido el aplauso de la bancada de la izquierda, puesta en pie para ovacionarle.

Tras ello, Carballedo se ha dirigido a Monasterio para preguntarle si quería retirar sus palabras, a lo que la portavoz de Vox ha contestado que "por supuesto que no" porque lo que ha afirmado es que Mbayé entró de forma ilegal no que "no sea español ahora".

Entonces Carballedo ha invitado a Monasterio a que lo haga, ya que ella misma como presidenta de la Asamblea no puede hacerlo porque el reglamento no lo permite.