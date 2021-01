Vox dice que le gustaría negociar los presupuestos en un local de hostelería

Madrid, 26 ene (EFE).- La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha afirmado hoy martes que su grupo no se va a sumar a los presupuestos regionales sino que su grupo estudiará “partida por partida”, y ha deseado que la próxima reunión para negociarlos se celebre en un local de hostelería que “esté abierto a las nueve de la noche”.

En una entrevista con TVE, Monasterio ha celebrado que el Gobierno de coalición de PP y Cs anunciara ayer lunes un preacuerdo presupuestario, después de dos prórrogas consecutivas (2019 y 2020) y ha apuntado a la reactivación económica como uno de los requisitos para prestar su apoyo a las cuentas de 2020, imprescindible para su aprobación ya que PP y Cs no tienen mayoría suficiente para sacarlos adelante.

De momento, ha dicho, no han tenido acceso a la totalidad de los presupuestos, solo a un borrador, y ha subrayado que su grupo no se sumará a ellos sino que “nos sentamos y estudiamos partida por partida, programa por programa y opinamos lo que nos parece bien y lo que nos parece mal”.

En este contexto ha añadido que le gustaría que la próxima reunión de presupuestos tuviera lugar en "un local de hostelería de Madrid que esté abierto a las nueve de la noche. Es fundamental reactivar la economía y confinar y cerrar la hostelería es contrario a ello; es mandar a muchas familias al paro, es cerrar muchas pymes, es cerrar muchas empresas a las que luego vas a decir que les vas a dar una subvención pero ya no van a existir porque van a estar en concurso de acreedores”.

“Madrid -ha insistido- tienen que abrir los locales de hostelería y aprender a convivir con el virus y tiene que reforzar los test, los rastreos, la vacunación, la capacidad sanitaria, la capacidad de educar a nuestros niños en la covid que vamos a tener unas generaciones duramente afectadas y dejarse de confinar y atacar y hostigar a la hostelería”.

Ha añadido que “no hay ningún dato que me diga que en Madrid se contagia uno más a partir de las nueve de la noche que a las tres de la tarde comiendo en un local de hostelería ¿hay algún dato científico que nos diga eso? ¿Alguien nos ha dicho cuántos contagios ha habido en Metro?”.

Sobre la exigencia de su grupo de adelgazar la administración para dar su apoyo a las cuentas de 2021, Monasterio ha explicado que tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente, Ignacio Aguado, tienen que explicar a qué dedican el dinero: “por ejemplo no tiene sentido ahora contratar a una directora de comunicación para el hospital Isabel Zendal; no tiene sentido que con la borrasca Filomena se hayan conectado 20.000 profesores de 60.000 que tenemos y haya muchos niños que no tengan acceso a la formación digital o que dediquemos a presidencia y comunicación casi cuatro millones de euros”.

Tras señalar que hay que “copiar” la gestión de la pandemia que ha hecho Israel, la portavoz de Vox en la Asamblea ha tachado al Gobierno de Pedro Sánchez de negligente y que “se merece que los españoles, las pymes y las empresas de hostelería empecemos a movilizarnos por querellas, por lo penal, por lo civil y por lo patrimonial porque el daño que han ocasionado es brutal”.