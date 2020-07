Vox no irá al homenaje civil para no consolidar "las mentiras" de Sánchez

Madrid, 15 jul (EFE).- Vox no acudirá mañana, jueves, en Madrid al homenaje civil de Estado a las víctimas de la pandemia al considerar que ha habido 50.000 víctimas y no solo 28.000, y el partido no está dispuesto a "consolidar" el Gobierno de Pedro Sánchez "ni sus mentiras".

Así lo ha expresado la portavoz de Vox en el Parlamento regional madrileño, Rocío Monasterio, tras una visita a un centro de menores extranjeros no acompañados (MENA) y al ser consultada si acudirá su partido al homenaje a las víctimas de la COVID-19 y a los trabajadores considerados esenciales durante la pandemia.

"Vox no irá porque lo primero que defiende es que Sánchez cuente la verdad; que ha habido 50.000 fallecidos por la pandemia", ha dicho Monasterio.

La portavoz ha afirmado que "no se puede hacer un funeral por 28.000 fallecidos y dejar el resto, porque también tienen familias y necesitan que se cuente la verdad".

"Sánchez quiere ocultar su gestión pésima, criminal y negligente" de la pandemia", ha dicho Monasterio, y ha añadido que el Gobierno de España ha sido "de los que peor han gestionado la crisis del coronavirus".

El acto de mañana, en el patio de la armería del Palacio Real de Madrid, será presidido por los reyes y está prevista la asistencia de unas 400 personas, entre familiares de víctimas y representantes de trabajadores de los sectores y profesiones esenciales durante la crisis sanitaria.