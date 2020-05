La vuelta a los cines en Madrid se hará en cuatro ruedas

Tras más de dos meses sin acceso a una oferta cultural presencial, la vuelta a los cines en Madrid se hará en coche, como un viaje al pasado de los años cincuenta, cuando los autocines estaban en pleno auge, para reducir las posibilidades del contagio por coronavirus y hacer una pequeña incursión en la nueva normalidad.

Este miércoles reabre el autocine de la capital en la zona de Chamartín-Fuencarral y será el primer evento cinematográfico de la ciudad desde que se decretó el estado de alarma, en dónde se repondrá la hipnótica película de Grease (1976), con la que han completado el aforo hasta la semana que viene.

"No sé las veces que he visto Grease pero la podría ver una y mil veces más", asegura a Efe Ainhoa, para quién su primer contacto con la nueva normalidad será a través de autocine. No es la primera vez que acude a él pero, en medio de la crisis sanitaria, le parece que es la "opción perfecta" para romper con la rutina del confinamiento.

Una de las fundadoras del autocine, Cristina Porta, ha asegurado a Efe que este tipo de eventos culturales "no ha tenido que reinventarse" por el coronavirus ya que es una forma de entretenimiento en la que apenas hay contacto entre los clientes y los trabajadores, porque cada espectador se encuentra aislado en su vehículo y las entradas se compran a través de Internet.

Sobre un terreno de 25.000 metros cuadrados se reducirá el aforo a 200 personas, lo que equivale a unos cien vehículos, a pesar de que tienen capacidad para 350 pero se han adaptado a las restricciones de apertura relativas a la fase 1 de la desescalada.

Desde el autocine han llevado a cabo otras medidas preventivas tales como el uso de guantes y mascarilla obligatorio para el personal, que se mantenga la distancia social en la terraza de la instalación, y solo se aceptará el pago con tarjeta.

"Creo que el autocine es una de las formas más seguras de volver a entrar en contacto con la cotidianidad que vivíamos hace unos meses. Es poder salir de tu casa pero sentir que estás seguro en el espacio de tu coche", señala Mirian, quien ha visto en el autocine una oportunidad de "volver un poco a la vida".

El sonido de las películas se reproduce a través de la radio, sintonizando la frecuencia en una emisora de FM, lo que para Mirian supone la "sensación" de que estás "en un cine pero con la seguridad de que sabes quién está sentado a tu lado y que estás en tu propio coche".

Pulp Fiction, Los Goonies, Cantando bajo la lluvia o Mamma Mia son algunas de las películas programadas durante las próximas semanas, en las que esperan que la gente pueda "volver a relacionarse sin miedo" y, además, han querido hacer un "pequeño guiño" a los sanitarios, que tendrán un 50 % de descuento en su entrada.

De cara a las siguientes fases de la desescalada, desde el autocine ya están organizando otros eventos complementarios al séptimo arte como conciertos, teatro y eventos gastronómicos como la Feria del Vermut, el 11 de julio, aunque siempre contando con los protocolos sanitarios para "ser seguros para la población", recalca Porta.

A pesar de que durante el confinamiento las plataformas de visionado en 'streaming' han sido una de las ofertas culturales más demandas, la posibilidad de disfrutar de la magia del cine, aunque sea en el asiento de un coche, da un soplo de aire fresco en comparación con los sofás del salón.

Por Ana Márquez