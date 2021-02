Ximo Puig: Es importante celebrar el 8M, pero no con manifestaciones masivas

València, 25 feb (EFE).- El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido este jueves que "es importante" celebrar el 8 de marzo, y que se puede hacer de manera diferente a las "manifestaciones masivas" de otros años, porque este año no es "prudente ese camino" debido a la pandemia.

Puig, quien se ha pronunciado así en la rueda de prensa en la que ha anunciado cómo será la desescalada en la Comunidad, ha destacado, preguntado sobre la celebración del Día de la Mujer, que hay que intentar "limitar al máximo" los espacios donde se pueden producir contagios.

"Desde luego, el 8 de marzo es un día de reivindicación necesaria, pero la manera de cómo reivindicar este año debe cambiar", ha señalado el presidente, quien ha insistido en que no puede ser en la calle de una manera masiva porque "no se dan las circunstancias de carácter epidemiológico para que sea así".

No obstante, ha defendido que "hay otras alternativas" y por tanto hay que "explorar" con las asociaciones organizadoras "otro espacio reivindicativo" que no sea la calle, porque debido al coronavirus se está en una situación "aún difícil" y hay que tomar todas las medidas para que no exista "un peligro" que se pueda evitar.