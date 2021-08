La Xunta abre el sistema de autocita para los mayores de 12 años sin vacunar

Vigo, 27 ago (EFE).- La Xunta de Galicia abrió a las tres de la tarde de este viernes el sistema de autocita para recibir la vacuna contra la covid-19 a todos los gallegos mayores de 12 años.

Así lo ha explicado en el punto de vacunación masiva ubicado en el Ifevi de Vigo el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, quien ha señalado que se han abierto dos agendas para los aproximadamente 20.000 ciudadanos gallegos de edades comprendidas entre los 12 y los 19 años que aún están sin vacunar.

Para ellos se han reservado 25.000 huecos en los diferentes puntos de vacunación: 15.000 huecos para el lunes, día 30, y otros 10.000 para el martes, día 31.

La autocita para el lunes estará abierta hasta que se reserven todos los huecos o, en su defecto, hasta la medianoche del sábado al domingo; mientras que la autocita para el martes estará abierta hasta que se completen los huecos o hasta la medianoche del domingo al lunes.

Estas citas se solicitan o a través de la página web del Sergas (Servicio Gallego de Salud) o a través de la aplicación móvil.

“La población que pueda sin vacunar es menor pero esperamos una buena respuesta con el objetivo de que todos los niños y niñas de 12-19 años puedan llegar a la semana del inicio del curso con la doble pauta puesta”, ha dicho en rueda de prensa García Comesaña.

Además, se ha abierto una tercera agenda para personas mayores de 20 años, a los que se reserva 30.000 huecos para vacunarse el próximo viernes, 3 de septiembre.

La apertura de esta agenda, como la de las dos anteriores, ha tenido lugar a las tres de la tarde de hoy y permanecerá abierta hasta que se cubran todos los huecos o en su defecto hasta la medianoche del próximo miércoles al jueves.

“Nuestra idea es seguir buscando de forma activa la vacunación de todos los gallegos”, ha dicho García Comesaña, quien ha recordado que, aunque el sistema de citación a través de SMS concluyó ayer salvo para quienes están pendientes de la segunda dosis, continúan abiertas otras vías, como un número de teléfono para los mayores de 30.

El conselleiro ha reiterado que el sistema SMS ha dado un gran resultado, y que el 80 por ciento de los gallegos, con picos de hasta el 90 por ciento, respondieron positivamente al mensaje en su móvil para acudir a recibir la inyección, por lo que no descarta retomarlo en el futuro.

Sin embargo, Sanidad entiende que ahora es el momento de priorizar la autocita, en el que la Xunta tiene puestas grandes esperanzas toda vez que “las tres experiencias anteriores funcionaron francamente bien”, con la vacunación de hasta 47.000 personas.

No ha aclarado García Comesaña cuántos gallegos mayores de 12 años quedan exactamente aún por vacunar, aunque sí que ayer eran 1.968.000 gallegos los que ya habían recibido la pauta de vacunación completa, unos datos que calificó de “excelentes” y que le han valido a Galicia el reconocimiento, ha dicho, del Ministerio de Sanidad.

Esas cifras significan que prácticamente el 79,7 por ciento de la población diana de Galicia ha recibido la pauta completa de vacunación.

Concretamente, el 100 por cien de los mayores de 80 años la han recibido, al igual que el 99,7 por ciento de las personas entre 69 y 80 años, el 97,6 por ciento del grupo de edades comprendidas entre los 60 y los 69; el 94,2 por ciento del grupo de entre 50 y 59, el 88,5 del grupo de entre 40 y 49 y el 70,4 por ciento del grupo de entre 30 y 39 años.

El conselleiro añadió que Galicia superó ayer otra barrera: la de las cuatro millones de dosis inoculadas y ha señalado que hasta el momento Galicia puso el 98,2 por ciento de las vacunas que recibió.

“El plan gallego de vacunación es un éxito de la ciudadanía en primer lugar, por acudir masivamente”, dijo Comesaña, que no quiso olvidarse de los profesionales sanitarios.

“Hubo semanas donde administramos 50.000 dosis y semanas de 250.000; y más que podríamos haber administrado si hubiésemos tenido vacunas suficientes”, ha deslizado.

Para los gallegos que no están en la sanidad pública, y sí en mutuas, y a los que no se ha llamado, García Comesaña ha señalado que es imprescindible que para citarlos tenga el Sergas alguna información de esas personas, lo cual se resuelve con el DNI, por lo que insistió en que las personas que estén en una mutua y no tengan actualizado este documento lo hagan a través de sus mutuas.

En cuanto los sintecho y otros colectivos, García Comesaña ha dicho que a muchos se les ha citado por SMS y que, en todo caso, desde hace semanas se trabaja para conseguir que se vacunen, ya sea acudiendo a los puntos masivos de vacunación o poniendo la Xunta los medios para acudir a donde se encuentren.

“El objetivo”, ha concluido el conselleiro, “es llegar al cien por cien de los gallegos cuanto antes”. EFE

1011804

rmb/am

(foto)