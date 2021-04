La Xunta cree que no hay información para detener la vacunación con AstraZeneca

Santiago de Compostela, 7 abr (EFE).- El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha considerado que, tras preguntar al Ministerio y no recibir respuesta, "no hay información sensible importante" para cambiar el criterio de la Xunta de continuar la vacunación con las dosis de AstraZeneca de forma masiva a personas de entre 60-65 años, iniciada ayer martes.

En una rueda de prensa, tras la reunión del comité clínico, ha apuntado que, en todo caso, si hubiese algún cambio en este sentido, el Gobierno autonómico "lo reconsideraría".

También ha advertido que la Xunta va a seguir trabajando para que los gallegos puedan llevar en su móvil un "certificado digital de vacunación", pese a lo que pueda decir el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha informado de que la situación de las vacunas de AstraZenea figura en el orden del día de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. Dado que este encuentro se ha retrasado dos horas sobre el horario previsto, entiende que "no hay nada relevante" que comunicar al respecto por parte del Ministerio de Sanidad.

La Xunta consultó con el Ministerio si había alguna "información relevante" para tomar una decisión después de conocer esta mañana por los medios de comunicación y "de manera extraoficial" que Castilla y León comunicó que suspende cautelarmente la vacunación contra la covid-19 con viales de AstraZeneca.

"No obtuvimos ninguna respuestas del Ministerio, por lo tanto entendemos que no hay información sensible importante para cambiar nuestro criterio de vacunar con AstraZeneca", ha dicho el conselleiro.

Además, ha asegurado que Galicia continuará con su plan de desarrollar un certificado de vacunación propio porque no ve "ningún motivo para no seguir", a pesar de lo que ha dicho "alguna ministra", en referencia a la Industria y Turismo, Reyes Maroto, que ha pedido coordinación con el Gobierno central para cualquier pasaporte de este tipo.

"Que pretendamos tener la información de las vacunas en un formato digital no sé a quien le puede molestar", ha apuntado García Comesaña, quien ha añadido que la Xunta no va a dejar de trabajar en este sentido porque cree que es bueno para los gallegos "llevar esa información en un formato papel y digital", como ya se hace con resultados analíticos e imágenes radiológicas en el teléfono móvil.

Por eso, no entiende por que una persona no va a poder llevar también un documento que diga "cuándo se vacunó y qué dosis" y ha advertido de que la Xunta va a seguir trabajando para que los gallegos puedan tener en su móvil un "certificado digital de vacunación".

En lo que respecta a las reclamaciones que Galicia planteará en la reunión de la Interterritorial de Salud ha dicho que defenderá que el uso de mascarilla sea obligatorio para hacer deporte en el calle y, por el contrario, no lo sea en la playa si la persona no está en movimiento.

También reclamará al Gobierno saber "qué herramientas tendrán las comunidades a partir del 9 de mayo" para gestionar la pandemia, una vez que termine el estado de alarma decretado. "No sabemos cuáles van a ser", ha reprochado ,al tiempo que ha advertido de que "si alguien cree que la pandemia ya se resolvió no está acertado".

La Xunta insistirá además en la vacunación de los marineros, a través de Instituto Social de la Marina (ISM), y con la vacuna de Janssen, que al ser de una sola dosis es la "más adecuada".