La Xunta dice que seguirá ayudando a hostelería y sectores más afectados

Santiago de Compostela, 16 ene (EFE).- La consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta, María Jesús Lorenzana, cree que ante la crisis económica y laboral provocada directamente por la emergencia sanitaria cobra más importancia que nunca la capacidad de reacción y observa que en Galicia “nunca se han sacado y pagado ayudas en tan poco tiempo” para adelantar que seguirán amparando a la hostelería y a los sectores más afectados.

“Lo importante es tanto sacarlas, como pagarlas”, ahonda en declaraciones a Efe, y defiende la importancia de identificar “bien” los sectores más vulnerables, dimensionar adecuadamente y distribuir justamente el dinero.

“Esa es nuestra labor”, reconoce la responsable de este departamento, que admite que cuando lee que la administración autonómica no está respondiendo se enoja. “Yo no digo que estas ayudas sean de tal cuantía que solucionen el impacto económico tan grande que están teniendo ciertos sectores; por supuesto no pretendemos decir eso. Pero hay que ser estrictos cuando se lanzan mensajes. No pueden contener mentiras”.

Los hosteleros han estado echando fuego, pero ella quiere pensar que se han calmado los ánimos tras las últimas reuniones. "Yo quiero pensar que sí. Me gustaría destacar que las ayudas sí se han cobrado. Creo que eso es importante que se sepa", incide.

Y añade: "Hemos pagado a día de hoy 65 millones del plan de rescate. De esa cantidad, casi 24 han ido destinados a hosteleros de la comunidad autónoma. Hay aproximadamente, según los datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE), veinte mil. Pues casi 15.000 han tenido alguna ayuda. Creo que hay que remarcarlo".

"Si no se han pedido, no se pueden cobrar", puntualiza. Y explica que "si no se cumplen los requisitos, si hay deudas tributarias por ejemplo, la legislación de subvenciones estatal impide el cobro de una ayuda pública".

Así las cosas, manifiesta que "no solamente se está lanzando a la ciudadanía un mensaje que es claramente falso, sino que además se está faltando al respeto al trabajo que se hace dentro de la administración. Se está politizando un tema que creo que es demasiado importante como para llevarlo ahí. Podemos hablar de la configuración del plan, de la cuantía, de todo lo que se quiera… pero que se está cobrando es una realidad".

Indica que respeta las protestas, pero las "mentiras" no. "Hablo de quienes las dicen", entre el sector y en otros partidos, "no generalizo". "Las medidas sanitarias van en la misma línea en toda Europa. Son restricciones imprescindibles las que se adoptan. Y, como lo sabemos, los sectores más afectados seguirán teniendo una línea de ayuda de la Xunta", garantiza.

Las ayudas lógicamente tienen que ir para todos, para todos los autónomos y microempresas que están bajando su facturación, también, sostiene. En todo caso destaca que los hosteleros siempre van a tener una medida económica de apoyo si hay una medida sanitaria necesaria para contener el virus en ese ámbito.

Galicia ha endurecido sus medidas anticovid ante la tendencia al alza de los contagios.

La hostelería cierra a las seis de la tarde, en los ayuntamientos que estén en el nivel máximo solo pueden funcionar con las terrazas y las localidades incluidas en el medio alto, los dos escalones que hay ahora mismo, en exterior e interior con limitación de aforo.

El toque de queda se ha adelantado, a las diez de la noche.