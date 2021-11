La Xunta ve el aumento de contagios "con preocupación pero con tranquilidad"

Santiago de Compostela, 29 nov (EFE).- El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que el Gobierno gallego ve el aumento de contagios y de incidencia de la pandemia "con preocupación" pero también "con tranquilidad" debido a que la comunidad tiene uno de los índices de vacunación "más altos de Europa".

En cualquier caso, Rueda ha hecho un llamamiento a la prudencia y a cumplir las normas, como la exhibición del certificado covid o de una prueba negativa para determinadas actividades, entre ellas la hostelería.

Según un audio remitido por la Xunta, Rueda ha comentado la situación de la pandemia con representantes de asociaciones provinciales de hostelería, que "están de acuerdo" en que la exigencia del pasaporte covid da más seguridad tanto al sector como a los clientes.

Respecto a la posibilidad de endurecer las medidas, el vicepresidente gallego ha señalado que dependerá de la incidencia, ya que la Xunta no adoptará decisiones "que no sean estrictamente necesarias".

Además, ha aclarado que los niños que no estén vacunados -menores de 12 años- no tienen que exhibir el certificado ya que no se ha aprobado la vacunación para esa franja de edad.