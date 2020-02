Asiste a la obra ‘Instrucciones para caminar sobre el alambre’

El próximo jueves 13 de febrero se estrena la obra de teatro ‘Instrucciones para caminar sobre el alambre’ en la Sala Teatro Cuarta Pared. Esta obra es la continuación de la exitosa ‘Nada que perder’ que ha cosechado numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional.

‘Instrucciones para caminar sobre el alambre’ forma parte de una trilogía en ciernes caracterizada por recurrir formalmente al formato thriller. Si quieres ver un adelanto, disfruta del teaser de la pieza teatral que habla sobre el proceso de destrucción de una persona.

La protagonista es un personaje lleno de vida, que no se conforma, que no se resigna, que cree. Pero el mundo bipolar que la rodea, en el que se pasa del éxito al fracaso en un momento y de manera abrupta, hace que su vida poco a poco se vaya complicando. El esfuerzo personal ya no es una garantía.

¿Dónde está Alba? Su hermano y su madre han denunciado su desaparición y ayudan en la reconstrucción de sus últimos días para poder encontrarla. La investigación nos llevará a conocer a una familia que lucha por sobrevivir en un mundo invivible. Un mundo que lesiona sus cuerpos, que desequilibra sus mentes y que les empuja a la resignación.

Si quieres conseguir una entrada doble, rellena el siguiente formulario antes del lunes 17 de febrero. Disfruta de esta magnífica obra el próximo jueves 20 o viernes 21 de febrero a las 21.00h en Sala Teatro Cuarta Pared (Calle de Ercilla, 17).