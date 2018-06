Consigue entradas para ver 'Qué pasó con Michael Jackson'

La obra de teatro ‘Qué pasó con Michael Jackson’ llega a la Sala Cuarta pared con una obra divertida y ácida que habla sobre el fracaso del éxito. Esta obra personal nos lleva a la crítica del poder social y a la necesidad de ser queridos aunque sea mentira.

Con textos de Xavi Giménez y María Cárdenas nos presentamos ante una obra personal que nos habla de la soledad, del desgarro del falso halago. De la necesidad de ser queridos aunque sea una farsa. De tomarse un tarro de pastillas y alcanzar el mito.

Desde eldiario.es no queremos que te pierdas la oportunidad de poder verla. Si aún no has escuchado hablar de ella, no te pierdas este adelanto:

La compañía La Teta Calva vuelve a la carga con su lenguaje punzante y con su descaro para retratar en esta comedia documental la historia de una chica que vive en su alfombra roja particular. Una chica que desde pequeña fue la primera en todo y ahora palpita de miedo. Como Michael Jackson. Ese niño que a golpe de cinturón llegó a ser el hombre más famoso y talentoso del planeta y terminó sus días escondido tras una mascarilla porque el mundo le envenenaba. Un jarrón delicado que al caerse hace añicos.

