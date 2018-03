Te invitamos a desayunar con Ignacio Escolar, director de eldiario.es

Seguimos con los encuentros para socios y socias de eldiario.es, y esta vez volvemos para presentar las cuentas anuales del 2017 en vivo y en directo en un desayuno con Ignacio Escolar.

El objetivo de este encuentro es contaros de primera mano las cuentas del 2017, porque no tenemos nada que ocultar. Seguimos siendo rentables, la dirección sigue estando en manos de los fundadores de eldiario.es, y los ingresos siguen viniendo de las personas que nos apoyáis económicamente, y los ingresos publicitarios.

Gracias a ti hemos llegado hasta aquí. Y gracias a tu confianza seguimos creciendo en periodismo y en periodistas. Por eso, te esperamos el próximo 8 de abril a las 10.30 am. en Impact Hub Gobernador (Calle Gobernador, 26, Madrid), puedes reservar tu entrada gratuita aquí. Durante el encuentro, tendréis la oportunidad de hablar con Ignacio Escolar sobre periodismo independiente acompañado de un buen café mañanero y algo más.

Estate atento a las novedades para socios y socias de eldiario.es en este blog, y no te olvides de seguirnos en twitter @eldiario_socios para estar al día de los encuentros que organizamos para socios y socias.

eldiario.es no sería posible sin los más de 25.000 socios y socias que nos apoyais, y no queremos dejar pasar la ocasión de daros las gracias porque vosotros nos dais la libertad de no deberle nada a nadie, y hacer periodismo a pesar de todo.

¡Te esperamos, reserva ya tu entrada!