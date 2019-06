El Festín de Carne Cruda '10 años, 10 bandas' en Barcelona

Después del éxito cosechado con el I Festín de Carne Cruda en Madrid, este llega a Barcelona.

Durante esta década nuestros amigos de Carne Cruda se han convertido en el primer programa financiado por sus oyentes, han resistido fuera de los grandes medios, han sido altavoz de la lucha en las calles y referente musical por el que han sonado muchas de las mejores bandas de música.

Diez años después lo celebran con un festín de música en el que MUEVELOREINA, Tribade y Seward se unen a Silvia Pérez Cruz, Mujeres, Albert Pla, Triángulo de Amor Bizarro, The New Raemon, The Crab Apples y Side Chick cierran un cartel diseñado por el gran ilustrador Darío Adanti.

Ven a celebrarlo con ellos, participa rellenando el siguiente formulario antes del lunes 10 de junio y consigue una de las entradas dobles que tenemos disponibles para el próximo sábado 22 de junio en Sala Razzmatazz (Carrer dels Almogàvers, 122, Barcelona) a las 19h.

¡Suerte!

*El formulario aún no está accesible desde la app de eldiario.es, pero puedes participar desde la versión web o móvil.