RESULTADOS | Votación sobre los cambios en los comentarios

La pasada semana invitamos a toda la comunidad de socios y socias de eldiario.es a participar en una votación vinculante sobre dos cambios en los comentarios ante los problemas que estábamos detectando en nuestros foros: acoso a los participantes, insultos, ataques organizados de bots… Una versión en pequeño de los mismos problemas que están sufriendo las redes sociales en todo el mundo, agravados por la polarización que ha provocado la pandemia del coronavirus.

En total, habéis votado 16.623 personas –alrededor de un tercio del total de socios y socias–, y también hemos recibido algo más de 200 comentarios y sugerencias por correo electrónico. Estos son los resultados:

En los próximos días empezaremos a trabajar para implementar estas nuevas normas que ha votado nuestra comunidad. La primera de ellas, que solo los socios y socias puedan comentar, ya estaba operativa de forma provisional. La segunda, que los comentarios vayan firmados, nos va a llevar algún tiempo. Como expliqué la semana pasada, requiere varios cambios en nuestra plataforma tecnológica. Queremos hacerlo bien.

Este cambio no supone que los comentarios que durante estos años habéis dejado bajo seudónimo en eldiario.es vayan a aparecer ahora firmados con vuestro nombre real de forma retroactiva. Por supuesto que no: solo afectará a los nuevos comentarios, y solo a partir de que pongamos en marcha el nuevo sistema. Os avisaremos cuando empiece a funcionar, pero creo que necesitaremos al menos uno o dos meses para que esta nueva norma entre en vigor.

Queremos garantizar –de ahí viene la complejidad técnica y los plazos– que esos comentarios no sean indexados por los buscadores, de tal forma que el nombre de las personas que comentan no salga en Google. Y también cumplir con todas las obligaciones que establece la ley de protección de datos.

Entre los correos y comentarios que hemos recibido, muchos resaltáis un riesgo potencial de la nueva limitación que supone cerrar los comentarios solo a socios y socias: perder pluralidad en las opiniones. Y es cierto que corremos ese riesgo, aunque también creo que entre la comunidad que nos respalda –53.000 personas ya– no todos piensan igual, y que Internet está lleno de miles de foros completamente abiertos donde participar. El valor que podemos ofrecer a nuestros socios y socias es otro: un foro con participaciones de interés y donde se sigan unas mínimas normas de educación. Ojalá esto fuese compatible con un lugar abierto para todos, anónimos o no, pero hasta ahora no lo hemos podido lograr.

Sí me preocupa más otra cuestión: limitar por cuestiones de renta el acceso a la participación. Pero os adelanto que, para dentro de unos meses, estamos trabajando en un nuevo modelo de cuotas reducidas para que las personas con menos recursos –parados, estudiantes, familias con pocos ingresos y dependientes a su cargo...– puedan ser socios de eldiario.es a un precio menor. Y, por tanto, poder participar en los comentarios.

También hemos recibido sugerencias sobre soluciones tecnológicas para evitar el spam y los bots; unas ideas que hemos compartido con nuestro equipo de desarrollo. Gracias por enviarlas. Nuestro formulario de registro ya cuenta con algunos cortafuegos técnicos, como el sistema de captcha y la confirmación de correo electrónico, pero seguro que podemos hacer más. Ojalá más adelante podamos encontrar un modelo mejor.

Para eldiario.es estos cambios en los comentarios van a suponer, probablemente, que haya menos comentarios y por tanto menos páginas vistas. La razón por la que los foros sin control han proliferado en los medios de comunicación es porque son una manera barata y eficaz de conseguir ingresos publicitarios, por medio de un contenido gratuito: porque lo generan los lectores sin cobrar. Poco importa a algunos que muchos de esos foros se transformen en basureros de insultos, si a cambio consiguen visitas. Pero en eldiario.es nuestra prioridad son los socios y socias: y por eso preferimos un debate de más calidad, aunque nos pueda costar algo de audiencia.

Os quiero dar las gracias a todos los que habéis participado en esta votación. Sé que el debate tiene muchas aristas, y que lamentablemente no hay una solución perfecta; en la redacción llevamos mucho tiempo discutiendo internamente alternativas, obligados a escoger siempre un mal menor. Por eso decidimos trasladar esta cuestión a todos nuestros socios y socias con esta votación, que no será la última: pensamos consultar a nuestra comunidad en otras decisiones similares.

Me alegra que tantos de vosotros hayáis participado y espero que los cambios que habéis decidido nos ayuden a mejorar el debate en eldiario.es.