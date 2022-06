¿Te animas a disfrutar con la obra de teatro 'Filomena'?

“Filomena” es una comedia que se sitúa el 21 de enero en Madrid, con la capital vestida de blanco por culpa de la borrasca Filomena. En el ayuntamiento se encuentran, el alcalde Agustín, y su mano derecha, Julieta. Descubren que, además de la nieve, tienen que preocuparse del inoportuno accidente mortal que ha sufrido el concejal de urbanismo en la puerta de una popular casa de citas.

Los protagonistas de “Filomena'' no son más que cuatro personas, muy parecidas a su vecino del quinto izquierda, que intentando hacer lo correcto, lo que consiguen es hacer reír. Esta obra cuenta la historia de un alcalde que en realidad, no quería ser alcalde, de lo fácil que es enamorarse cuando no se tiene nada en común y de que hay que tener mucho cuidado de a quién le abres la puerta de tu casa, o dejas al volante de tu ciudad.

