Consigue entradas para la obra ‘El Mensaje’

¿Qué pasaría si te ofreciesen un millón de euros a cambio de dejar que alguien expusiese tus secretos más vergonzosos delante de las personas que más quieres? Esta es la cuestión principal de ‘El Mensaje’, protagonizada por Natalia Millán junto a Ana Azorín, Inés Kerzan, Ángela Peirat y Carlos Seguí. La obra podrá verse en el Teatro Lara de Madrid a partir de su estreno absoluto el próximo 14 de abril.

Lucía acaba de enterarse de que ella y sus dos hijas son las herederas de su ex marido… ¡Y les deja a cada una la friolera de un millón de euros! Pero hay una condición, porque en la vida, siempre hay una condición… Para cobrar el millón, tienen que ver un vídeo donde el ex marido les cuenta algunos de los secretos no compartidos entre ellas. ¿Qué puede salir mal? Al fin y al cabo, son familia… No puede ser muy grave… ¿O sí?

¿Compensa un millón de euros cuando hay que enfrentarse a la verdad desnuda? ¿Vale la pena? Si ya comienzas a tener intriga, participa antes del domingo 11 de abril de enero y consigue una entrada doble para la sesión del viernes 16 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Lara de Madrid (Corredera Baja de San Pablo, 15).

¡Suerte!