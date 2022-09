Te invitamos a la octava edición de 'Another Way Film Festival', el festival de cine sobre progreso sostenible

'Another Way Film Festival' es un festival de cine sobre progreso sostenible que se celebrará en diversas sedes de Madrid del 5 al 11 de octubre.

Se trata de un festival único, con tres ejes fundamentales: además de ofrecer una programación variada tanto en temática como en formato (online y presencial), que busca sensibilizar a la ciudadanía de los retos medioambientales de nuestra era a través del cine. Las proyecciones estarán acompañadas de coloquios con expertos ambientales, del mundo de la ciencia o las grandes organizaciones y también habrá actividades para todas las edades que proporcionen las herramientas necesarias para ser parte activa del cambio que estamos viviendo

En su octava edición, la película que inaugurará el festival será ‘Invisible Demons’ dirigida por Rahul Jain, que llega al festival tras su paso por la sección oficial del Festival de Cannes. Un documental que ofrece una perspectiva nueva y profundamente sensorial sobre la realidad climática:

Si no quieres perderte las películas de este festival, participa antes del lunes 3 de octubre y consigue una entrada doble para ver la película de inauguración el día 5 de octubre a las 20.30h en Cineteca Madrid. Además, también podrás conseguir un abono online para disfrutar de 8 largometrajes documentales que forman parte de la Sección Oficial del festival: Invisible Demons, Mata, Icarus Balance, Silence of the tides, All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars, The last tourist, The territory y Lagunaria. ¡Elige tus entradas y participa!

¡Suerte!