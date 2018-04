Te invitamos a ver 'La capilla de los niños'

Te invitamos a que acudas a ver 'La capilla de los niños' en el Teatro del barrio. El protagonista, Javier Sahuquillo, es un escritor de teatro que ha decidido retirarse. Sin embargo, la llamada de un amigo le compromete a escribir una última obra. La única condición es que tendrá que tomar como punto de partida una noticia de periódico. El autor recuerda un asesinato que sucedió durante su adolescencia y el revuelo que causó en la televisión. Así pues se decide a escribir una comedia sobre la telebasura. Poco a poco se sumerge en las cloacas del asesinato más mediático de la España reciente: el crimen de “Las niñas de Alcàsser”. El escritor se convierte en involuntario detective que analiza las pruebas con el afán de resolver un caso que quedó insatisfactoriamente cerrado.

Tanto la crítica como el público han premiado a esta bronca como al reparto de actores, y por eso, no queremos que te pierdas la oportunidad de verles. Si no has escuchado hablar de ellos, aquí tienes un adelanto:

