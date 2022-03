¡No te pierdas estas atractivas propuestas musicales del FIAS 2022!

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, presenta en su edición 2022, una variedad de propuestas musicales poco conocidas, pero de gran calidad artística. Si eres socio o socia de elDiario.es, te invitamos a disfrutar de dos conciertos que tendrán lugar en la Sala Teatro Cuarta Pared.

Vigüela | ‘Cantos en comunión: la música sacra en el ámbito popular’

El grupo musical Vigüela ofrece el estreno en directo de ‘Cantos en comunión: la música sacra en el ámbito popular’, contará con una formación reforzada por un coro femenino y con la colaboración como artista invitado del cantaor flamenco Rafael Jiménez ‘Falo’.

Vigüela nació a mediados de los 80, su historia se basa en la entrega vital a la música tradicional del centro de la península ibérica. Interpretan la jota a la manera de la “Tía Chata”, una gran cantaora de jota. Este grupo musical quiere unir generaciones y transmitir la enorme carga emocional y comunicativa que tiene la música de pueblo. Pretenden que las personas de diferentes edades puedan interactuar disfrutándola y proseguir su conexión intergeneracional.

El programa incluye piezas de Navidad, algunas asociadas a danzas rituales de la Semana Santa, loas a la Virgen y santos asociadas a ceremonias.

Julie Doiron | ‘30 años, 30 canciones’

La candiense, Julie Doiron, vuelve a subirse a los escenarios españoles para celebrar sus 30 años en la música con la gira, ‘30 años, 30 conciertos’. La artista lleva desde 1996 publicando discos en solitario que la han ido acercando a un folk casero e intimista.

Cada noche escogerá una lista de canciones sobre un repertorio de treinta obras que han marcado su carrera profesional. Desde la primera maqueta de Eric’s Trip de 1990, pasando por su debut en solitario tras el pseudónimo de Broken Girl, discos premiados como Julie Doiron & the Wooden Stars, dos colaboraciones memorables con Phil Elverum y discos esenciales como Woke Myself Up o I Can Wonder What You Did With Your Day. Un repaso por la vida y la carrera de una artista imprescindible del indie rock como es Julie Doiron.

Si no quieres perderte esta oportunidad y disfrutar de algunas de estas dos propuestas musicales, participa antes del martes 15 de marzo y consigue entradas dobles para ‘Vigüela’ el martes 22 de marzo a las 20:30h o para ‘Julie Doiron’, el martes 29 de marzo a las 20:30h en la Sala Teatro Cuarta Pared de Madrid (Calle de Ercilla, 17).

¡Suerte!