Plataformas en la niebla

La startup con la valoración más alta del mundo es china. Su última ronda de financiación valora a ByteDance en 75.000 millones de dólares, situándola justo por delante de los 72.000 millones alcanzados por Uber tras una ronda de inversión liderada por el gigantesco Vision Fund de Softbank.

Aunque es muy probable que Uber recupere su primera posición en cuestión de pocos meses gracias a la valoración que cerrará para su salida a bolsa y de la que se habla que estará en torno a los 150.000 millones de dólares, es fácil aventurar que vamos a ver cada vez más empresas chinas en el ranking global de unicornios.

Sin embargo, hoy no quería poner el foco en el peso, cada vez más importante, de las startups chinas en el mundo, sino que en este momento las cuatro startups más valiosas del mundo tienen un modelo de negocio de plataforma.

Hablemos primero un poco de ByteDance. La startup fundada hace 6 años ha centrado su negocio en las plataformas de contenidos basadas en sistemas de inteligencia artificial. Toutiao fue su primer producto, un agregador de noticias en el que un sistema de aprendizaje automático va seleccionando contenidos y noticias para sus usuarios. La app es un bombazo en China donde tiene más de 120 millones de usuarios, pero son mejores aún sus cifras de uso. Toutiao es una de las apps en la que los chinos pasan más tiempo.

Recientemente, ByteDance compró musical.ly para luego crear Ticktok. Si usted no es un adolescente, es probable que no sepa lo que es. Pero Ticktok es la app que arrasa entre los quinceañeros de todo el mundo. Con más de 500 millones de usuarios, esta app que permite a sus usuarios compartir vídeos cortos en los que aparecen cantando canciones de sus artistas favoritos. Acaba de coronarse como la app más descargada a nivel mundial.

Tanto Ticktok como Toutiao se encuadran dentro de los modelos de negocio de plataforma. Como decíamos antes, si miramos la última lista de valoración de startups a nivel mundial, ahora mismo, las 4 más valiosas son plataformas. Y eso si no incluimos en la lista Ant Financial, la antigua Alipay, que también entraría en esa categoría.

Este ranking viene a confirmar que el modelo de negocio de plataforma es el más exitoso del siglo XXI, un claro cambio respecto a los modelos de negocio lineales que dominaron el siglo pasado.

Para quien quiera entrar en más detalle, este post que escribí hace tiempo puede ser un buen comienzo. Resumiendo: los modelos de negocio de plataforma son aquellos en los que las compañías generan valor gestionando los efectos de red que se generan tanto en el lado de la oferta como de la demanda y se configuran como una especie de nube alrededor de ella, mientras que en los modelos de negocio lineales las empresas se aseguran de generar valor gestionando los diferentes eslabones de la cadena de valor. En el modelo lineal el valor es generado en su mayor parte por la empresa. En el de plataforma el valor lo crean en gran parte una nube de oferentes que la plataforma se encarga de gestionar.

Este modelo de negocios es el que ya está amenazando a otros sectores, y probablemente sea el que cause la siguiente gran disrupción. Hablábamos antes de Ant Financial. En los últimos meses han tenido cierta notoriedad diferentes artículos de viajeros que llegaban a China y se sorprendían de que ya nadie utiliza efectivo, de hecho, se puede vivir sin él. Pero la responsabilidad no es de las tarjetas de crédito, en realidad, tampoco hacen falta, en las ciudades chinas ya prácticamente sólo se utiliza el móvil para pagar. En algunos lugares es el único medio de pago aceptado. En este contexto, las dos apps que han puesto patas arriba los medios de pago en China son Alipay (Ant Financial) y WeChat Pay. Ni Apple Pay, ni Google Pay, ni por supuesto, ningún banco.

Es difícil prever quién conseguirá hacer lo mismo a este lado del mundo. Telegram desde luego lo quiere intentar con un modelo similar al de WeChat, aunque los bancos aquí ya están advertidos.

Siempre recuerdo que Facebook consiguió una licencia para operar con dinero electrónico en Europa no hace mucho, aunque quizá esto también sea previsible. Lo que quizá no lo era tanto es que ahora mismo en EEUU la aplicación de Starbucks es la que más usuarios de pago móvil tiene en EEUU. Cierto es que no es una plataforma, ¿pero se imaginan lo que podría pasar si lo fuera?