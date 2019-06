Álvarez-Pallete (Telefónica): El 5G no está listo, hoy no compensa pagar más

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, considera que el despliegue del 5G "no está listo" y que "hoy no compensa pagar más", y se ha mostrado partidario de no lanzar al mercado productos que no sean distintos y que no ofrezcan una nueva experiencia al cliente, algo que en su opinión, "tardará".

En un entrevista en el suplemento XL Semanal del diario ABC recogida por Efe, Álvarez-Pallete ha destacado que España está preparada para liderar la cuarta Revolución Digital, algo que "no se ha vivido nunca en la historia".

La clave de esa revolución digital, ha dicho, es cómo se distribuya la riqueza, porque "aquellos que se queden atrás se sentirán excluidos y reaccionarán", por lo que se ha mostrado a favor de un esquema de protección para aquellos que no consigan capacitarse para esta nueva economía.

En cuanto al papel que están jugando grandes compañías como Facebook o Google en esta revolución digital, considera que sus modelos basados únicamente en la venta de datos "no son sostenibles", y ha pedido que ya que estas empresas ganan mucho con ello, que se regule.

"Para mí los datos son como la dignidad. No pueden ser expropiados", ha dicho Álvarez-Pallete, que ha manifestado que a diferencia de estas grandes compañías, Telefónica "es transparente y además, no venden eso".

En este contexto, ha asegurado que el sistema impositivo de España está pensado para el siglo pasado y lo aprovechan estos gigantes de Internet que ganan dinero en España y tributan en Irlanda o Luxemburgo.

"El debate sobre la fiscalidad digital y la propiedad de los datos nos ayudará a financiar la Seguridad Social que vamos a necesitar para este modelo de disrrupción", ha explicado.

Sobre la situación política en España ha pedido que se continúe con la senda de la estabilidad para que España lidere los debates mundiales, porque en su opinión, "está preparado para ello".