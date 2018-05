Del Los Ángeles Times al Chicago Tribune: varios grandes medios de EEUU impiden el acceso a lectores europeos

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos se sobra sus primeras víctimas en el terreno informativo. Una docena de medios de comunicación estadounidenses impiden desde este viernes el acceso a los lectores de la Unión Europea. Un mensaje en cada una de sus portadas informa de que "lamentablemente", sus sitios web "no están disponibles actualmente en la mayoría de los países europeos". "Seguimos identificando soluciones de cumplimiento técnico que proporcionarán a todos los lectores nuestro galardonado periodismo", manifiestan todos ellos.

Aunque los diez periódicos no detallan cuáles son esas razones técnicas, el motivo no es otro que la entrada en vigor del Reglamento (GDPR, por sus siglas en inglés). Debido a las prácticas publicitarias con extracción de datos personales que hacen de sus lectores, estos medios han decidido bloquear el acceso a los ciudadanos de la UE, sin optar siquiera por pedirles permiso expreso para seguir utilizando su información. Este consentimiento es una de las novedades que incluye el GDPR que protege ahora a los europeos, incluso cuando navegan en webs fuera de la Unión.

La lista de medios la integran el Chicago Tribune, el Los Angeles Times, el New York Daily News, el The Baltimore Sun, el Orlando Sentinel, el South Florida's Sun-Sentinel, el Newport News de Virginia, el Daily Press de Allentown, el The Morning Call de Pennsylvania, el Hartford Courant, y The San Diego Union-Tribune. Todos ellos pertenecen al mismo conglomerado editor, Tronc, y en total acumulan 105 premios Pulitzer.

La nueva normativa europea en materia de Protección de Datos es una de las más avanzadas del mundo . A spira a dar un vuelco a la concepción que se tenía de la materia hasta ahora: cualquier uso que se dé a la información de un usuario deberá ser con su autorización, que deberá conseguirse de forma clara y precisa. El Reglamento quiere poner fin a las bases de datos opacas en las que ni siquiera los usuarios pueden revisar la información que una empresa almacena de él para qué se utiliza.

De momento, no hay noticias de que otros medios internacionales hayan tomado la misma decisión que Tronc. No obstante, la llegada del reglamento sí ha provocado que otra serie de servicios que daban servicio en Europea decidan que les merece más la pena renunciar al mercado europeo que diseñar una protección diferente para los ciudadanos de la UE.

Se trata de aplicaciones que necesitaban obtener un gran número de datos personales de sus usuarios para operar. La última y más relevante ha sido Instapaper, un popular servicio para guardar enlaces que ha anunciado que no estará disponible "temporalmente" para los europeos. Tampoco otras como Unroll.me, una aplicación para impedir que la bandeja de entrada del correo electrónico se llenara de spam.

El acceso a las webs y a los medios de comunicación que impidan el paso a los europeos con motivo del GDPR no es totalmente imposible desde el Viejo Continente. Es posible hacerlo con un servicio VPN, capaz de ocultar, entre otros datos personales, la ubicación de un usuario. Sin embargo hay que prestar atención, porque muchas de las VPN que se ofrecen de forma gratuita en la red esconden importantes agujeros de seguridad.