Apple planea crear un "Netflix de noticias" y pedir a los medios un 50% de los beneficios que obtengan

El servicio funcionará como una suscripción para leer sin límite los contenidos de los medios adscritos por 10 dólares al mes

Cabeceras de referencia como The New York Times y The Washington Post han protestado por la cuota que pide Apple y pueden caerse del proyecto

Los medios también protestan por el hecho de que no se les vaya a permitir acceder a los datos personales de los usuarios