Arrestado gracias al filtro "cambio de género" de Snapchat un policía que buscaba sexo con menores en California

Un estudiante californiano ha conseguido que arresten a un policía de San Mateo (California, EEUU) que buscaba sexo con menores a través de Tinder. Ethan, de 20 años, utilizó uno de los filtros más populares de Snapchat que cambia el género de la persona para crearse un perfil en la app de citas y hacerse pasar por Esther, una chica de 16 años. Fue así como consiguió engañar al oficial Robert Davies.

Ethan asegura al canal NBC que se propuso atrapar acosadores y pedófilos en apps para ligar después de que una amiga le contase que, de pequeña, había sufrido abusos. El estudiante se hizo una foto con la cámara de su móvil y luego la pasó por el filtro "cambio de género" de Snapchat, que utilizando realidad aumentada es capaz de generar una imagen bastante realista de cómo sería nuestro yo del sexo opuesto.

Muchos usuarios en Tinder llevan a cabo a la misma técnica que Ethan para comprobar cómo es ser una mujer en la app de citas. Hasta la fecha no hay muchas explicaciones de por qué lo hacen. Este artículo en Metro profundiza un poco más en ello.

El estudiante después se creó una cuenta con la foto falsa en Tinder, donde se hizo pasar por una chica llamada Esther, de 19 años. "Creo que me escribió, '¿Estás dispuesta a divertirte esta noche?' Y decidí aprovecharlo", asegura Ethan, que instó al policía a cambiar de app para seguir hablando. Tinder no permite que los menores de 18 años se creen una cuenta, por eso fueron a otro servicio de mensajería en el que le confesó que en realidad tenía 16 años y que si eso suponía un problema para él.

He used Snapchat’s “gender switch” filter to pose as a 16-year-old girl online, and take down a police officer allegedly looking to hook up. He tipped off the PD, and the officer was arrested.

Our exclusive interview with the man, and why he did it, at 11 on @nbcbayareapic.twitter.com/VaGtg14uLL