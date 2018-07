Aumentan un 35 % los inscritos a la Lista Robinson para evitar publicidad

Desde la entrada en vigor del reglamento europeo de protección de datos hace hoy dos meses, los nuevos inscritos en la Lista Robinson para ser excluidos de publicidad ascienden a más de 23.500, y las altas en lo que va de año superan ya el 35 % respecto a las de 2017, según datos facilitados a Efe por la Asociación Española de la Economía Digital.

La gestión de esta lista, que es el único fichero de exclusión publicitaria en España y al que las empresas deben dirigirse antes de lanzar sus campañas para excluir a los inscritos en ella, corre a cargo de la Asociación Española de la Economía Digital o Adigital, con el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Al adherirse a ella el ciudadano busca evitar que se le contacte mediante llamadas telefónicas no deseadas o por otros canales para ofrecerle productos o servicios de empresas a las que no ha dado consentimiento para ello, o no es cliente. "Sólo tienes que registrar los números de teléfono en los que no deseas recibir ofertas comerciales", precisa la AEPD en su página web.

Por el momento, los nuevos inscritos este año en este registro superan ya los 79.000, frente a los 58.386 contabilizados en todo 2017, de acuerdo a las cifras facilitadas a Efe por Adigital.

A esta lista apodada con el mítico nombre del náufrago literario Robinson Crusoe como sinónimo de "aislamiento" que en este caso se refiere a la publicidad, se adhieren los ciudadanos de forma voluntaria y gratuita y fue creada hace un cuarto de siglo en España siguiendo al mundo anglosajón en donde ya existía.

Se creó como iniciativa de autorregulación o "buenas prácticas" por las propias empresas inicialmente sólo para publicidad postal, explica a Efefuturo el director general de Adigital, José Luis Zimmermann.

Posteriormente, hace casi una década sus funcionalidades se extendieron a otros tres canales más allá del postal, que incluyeron el telefónico, el marketing digital y los mensajes de texto por móviles o SMS.

En España la Lista Robinson cuenta ya con más de 600.000 personas que no quieren recibir publicidad de empresas con las que no tienen relación. "No desean que sus datos sean utilizados para fines publicitarios por ninguno de los canales citados", añade Zimmermann.

La propia directora de la AEPD, Mar España, es una de sus integrantes, como ella misma reveló en una reciente entrevista a Efe tras animar a hacerlo a todos aquellos ciudadanos que no quieran recibir publicidad sin haber dado su consentimiento para ello.

La Lista Robinson permite al ciudadano ejercer el derecho de oposición vinculado a la protección de datos para que pueda defender su privacidad controlando el uso que se hace de sus datos personales, explica el director general de Adigital.

La ley permite a las empresas enviar publicidad por medios electrónicos si existe relación contractual previa con el ciudadano y si además los datos de contacto se obtuvieron de forma lícita y los productos o servicios promocionados son similares a los contratados, pero debe permitirse el derecho de oposición a recibirla de forma sencilla y gratuita.

Si después de ejercer los derechos de los que dispone el ciudadano para estar excluido de publicidad no deseada aún continúa recibiéndola puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La Lista Robinson se inauguró en España en 1993 con la inscripción de 3.730 personas, que al año siguiente bajaron a 925, mientras en ejercicios posteriores se mantuvieron cifras irregulares en las altas, con oscilaciones de entre mil y dos mil nuevos usuarios anuales, salvo en 1996 cuando se alcanzaron casi 5.000.

En 2009, con la ampliación de las salvaguardas de exclusión de la publicidad a nuevos canales más allá del postal, la cifra de nuevas personas inscritas en el registro se disparó hasta casi 90.000.

Desde entonces, 2018 se ha convertido ya en el ejercicio con mayor número de altas, al que preceden 2013 (con 60.294 nuevos inscritos), 2011 (con 59.809) y 2017 (con 58.386).

La inscripción en La Lista Robinson es "on line" y tiene efecto práctico transcurridos tres meses para que las empresas tengan tiempo suficiente para consultarla y evitar infracciones, según Zimmermann.

La AEPD trabaja con Adigital para potenciar este registro y flexibilizarlo de modo que el ciudadano decida sobre tipos concretos de publicidad que quiere recibir o no: a lo mejor sí ve con buenos ojos la que le llega por correo electrónico, pero no por móvil, o quizás sí aceptaría la publicidad sobre viajes o electrónica pero no la procedente de otras áreas.

"En breve comunicaremos a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios en los que trabajamos para incluir en esta nueva Lista Robinson", de modo que se publiquen cuanto antes, según Zimmermann.