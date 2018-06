Del Castillo echa de menos menciones a digitalización en el nuevo Gobierno

La eurodiputada Pilar del Castillo ha calificado hoy de "llamativo" que en estos días no haya oído por parte del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "ni una intervención" en la que se haya mencionado la palabra digitalización, frente a la trascendencia que le dan en la Unión Europea, donde está presente "a todas horas".

"Sin afán de criticar al nuevo Gobierno, que tan bien ha sido recibido, tienen una oportunidad y la tendrán que desarrollar. Pero en una propuesta progresista y modernizadora, no he oído ni una intervención estos días donde se haya mencionado la palabra digitalización. Es llamativo", ha dicho la eurodiputada.

En su intervención en una jornada organizada por la patronal tecnológica DigitalEs, Del Castillo ha echado de menos que la apuesta por la digitalización "no esté más integrada en la visión de los Gobiernos", ya no en un ministerio, sino en el conjunto de acciones de todas las áreas.

"Si no se absorbe casi por los poros" es "muy difícil" alcanzar los objetivos, ha destacado.

"En la UE esto está presente todos los días a todas horas", ha añadido.

Ha reconocido que el nuevo Ejecutivo "ha hablado de innovación", pero ha recordado que la principal herramienta para la innovación es la digitalización.

A su juicio, en este ámbito el exministro Álvaro Nadal "ha intentado hacer un esfuerzo", pero ha reconocido que ha estado "muy dedicado a energía" y que eso le ha "consumido su energía".

Al ser preguntada sobre el traspaso de las competencias de Agenda Digital al Ministerio de Economía, ha dicho que le parece "bien" que estos temas estén "con Nadia Calviño", que "conoce estos asuntos" y tiene un "perfil muy completo", con experiencia en Competencia y Presupuestos en la UE.

"Lo va a tener muy presente. Ojalá sea así. Confío en que sea así", ha añadido Del Castillo, que ha ofrecido una conferencia sobre "El proyecto de digitalización de la Unión Europea".

Por su parte, el presidente de DigitalEs, Eduardo Serra, ha expresado su satisfacción porque la Agenda Digital esté "en el ámbito de actuación con Economía" y se ha quejado del trato que recibieron estos temas en el anterior Gobierno.

"Nadal no nos dedicó ni su energía ni su empatía", ha dicho y ha destacado la importancia de que "se dé cuenta el que toma la decisión" que lo que se lleva hacia la fiscalidad no lo va a dejar para la inversión y no lo va a dejar para el futuro.