Cellnex cree que el interés de Edizione (Benetton) confirma su atractivo

El presidente y consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha afirmado hoy en Madrid que el interés de Edizione (familia Benetton) es "una confirmación del dinamismo, del atractivo. del modelo de negocio y de la oportunidad" que tiene la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones.

En su discurso ante su primera junta de accionistas como primer directivo, Martínez se ha referido a los cambios previstos en el accionariado de Cellnex como consecuencia de la opa sobre Abertis (que tiene 34 % del capital), ejecutada por Hochtief, tras el acuerdo entre Atlantia y ACS.

Como consecuencia de esa opa, "previsiblemente en las próximas semanas" Edizione pasaría a controlar un 29,9 % del capital de Cellnex, ha agregado Martínez ante los accionistas, reunidos en Madrid tras el traslado de la sede social de la compañía desde Barcelona.

Martínez ha agradecido "la expresión de confianza" que supone la voluntad expresada por Edizione de acompañar un proyecto "que sigue en fase de crecimiento" y ha confiado que siga siendo "transformacional", como lo ha sido en los últimos tres años, desde su salida a bolsa.

Atlantia ha optado por vender ese 29,9 % -de la participación total del 34 % de Abertis- a su accionista de referencia, la familia Benetton (a través de su vehículo inversor, Edizione) por 1.489 millones de euros, mientras que aún no está claro qué pasará con el 4,1 % restante.

El directivo, que ha insistido en que "lo mejor está por llegar", ha recalcado que Cellnex es líder en Europa y uno de los principales actores a nivel mundial, con indicadores comparables con ellos "sólo con tres años de vida", cuando sus competidores nacieron a principios de los años 90 a finales del siglo pasado.

"Nos llevan algo de ventaja, aunque sólo sea en el tiempo de vida", ha dicho Martínez, que ha recalcado que su compañía, presente en seis países europeos (España, Italia, Francia, Suiza, Holanda y el Reino Unido) aspira a ser internacional y europea, y no española o italiana.

El objetivo, ha añadido, es consolidar la presencia en esos países, aunque no ha descartado ampliar a más.

En ese sentido, ha asegurado que la compañía dispone de una situación de liquidez que le permite reaccionar ante cualquier oportunidad que pueda surgir, que ha cifrado en 2.000 millones de euros a cierre de 2017.

También se ha referido a la evolución en bolsa y ha destacado que la compañía se revalorizó un 56 % en 2017, por encima del 7,4 % del IBEX-35, mientras que en lo que va de año los títulos han subido un 1,36 %, cuando el selectivo español ha caído el 4,7 %.

En su discurso, el directivo ha confirmado las previsiones para 2018, consistente en incrementar en torno a un 15 % el resultado bruto operativo (hasta los 405-415 millones de euros) y un 10 % el dividendo.

Cellnex Telecom cuenta con una cartera total de 28.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2022.

En la junta, los accionistas tienen que pronunciarse sobre la ampliación de 10 a 12 del número de miembros del consejo de administración, lo que se materializa con el nombramiento de dos nuevas consejeras independientes.

La junta, además, también votará el pago de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión por importe máximo de 63 millones de euros, pagadero en una o varias veces durante 2018, 2019 y 2020.

Ha insistido en que Cellnex es una compañía industrial que invierte en crecimiento, que es un objetivo, pero "no una obsesión", y ha asegurado que si no hacen adquisiciones, es porque no encajan con sus criterios de inversión o de retorno al accionista.