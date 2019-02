Doctora en Historia logra reconocimiento a las humanidades y las científicas

María José Estarán, doctora en Historia Antigua por la Universidad de Zaragoza y especializada en epigrafía, ha conseguido a sus 34 años abrir una nueva brecha en el mundo de la investigación, al aglutinar el reconocimiento a las humanidades y al trabajo desarrollado por las mujeres en la ciencia.

El investigador de humanidades, arte, filosofía o filología no está visibilizado "en absoluto" por la sociedad, que asocia al científico "con otro tipo de persona" que trabaja en laboratorios, ha afirmado Estarán en declaraciones a Efe.

Por eso el Premio 'Aragón Investiga' en la categoría de Joven Investigador que recibió en enero tiene especial significado para ella, en tanto en cuanto arroja luz sobre este colectivo, además de ser un reconocimiento personal "muy grande".

La repercusión que ha tenido el premio, otorgado por el Gobierno de Aragón, es su forma de contribuir a la difusión del papel de las mujeres científicas, a introducir nuevos referentes y a servir "como modelo" para las jóvenes que, como ella, quieren dedicarse a la investigación, pese a los obstáculos.

Porque hay personas "que no se atreven o creen que no tiene salidas", que es el mantra que repetían a María José Estarán cuando iba al colegio, según recuerda en esta entrevista.

Explicar su ejemplo y animar a seguir ese camino es el objetivo que persigue al participar, como única representante de Humanidades, en la actividad que reunirá este lunes en la Universidad de Zaragoza a seis científicas con el alumnado de Primaria, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En ese encuentro podrá explicarles su pasión por la epigrafía, la ciencia que estudia las inscripciones y textos escritos en soportes duros, como la cerámica o el metal.

Estarán trabaja como profesora e investigadora en el departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, donde existe una cantera "estupenda" y muchos de los predoctorales "son mujeres y muy válidas".

Además, los tres investigadores Juan de la Cierva que han llegado hace un año a su departamento son mujeres y una de las tres plazas de titular que se han creado está ocupada por otra mujer, por lo que reconoce que las cosas "están cambiando", pese a que todavía existen trabas en el camino.

Reconoce, en este sentido, que ser madre e investigadora es un reto "complicado", ya que existen "bastantes incompatibilidades" con una carrera profesional que exige "una competitividad constante".

"Cada año existen convocatorias de contratos que evalúan cuánto has escrito o a cuántos congresos has asistido, y cuando eres madre y paralizas tu trabajo por la baja maternal, eso no se refleja en ninguna convocatoria", lamenta Estarán, que considera que debería seguirse el ejemplo de Francia, donde sí está reconocido "ese parón".

Considera que es "muy complicado" ser madre investigadora. Hay menos mujeres investigadoras y pocas de ellas "se lanzan a la aventura" de tener hijos, unas porque no quieren y otras porque esperan a tener "algo más de estabilidad".

Esa estabilidad es "difícil" en el área de Historia, a juicio de esta investigadora, ya que un alto porcentaje de los estudiantes que terminan quieren investigar, y la "única solución es encadenar becas de dos años".

Inmersa en sus clases de Historia Antigua y en la investigación, Estarán sigue recorriendo el camino y sorteando escollos para continuar sumando reconocimientos a su esfuerzo.