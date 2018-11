Duque: El Congreso debe aprobar un presupuesto muy superior para la I+D+i

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, considera que, aunque el Gobierno ha hecho "un gran esfuerzo" en los presupuestos de 2019 por mejorar la financiación para la ciencia, queda pendiente que el Congreso pacte una subida presupuestaria "muy superior" para la I+D+i.

"El Congreso es el que tiene que dar la cuantía final, y de esa cuantía dependerá que más científicos tengan futuro. No podemos traer de vuelta a gente que está fuera sin que tengan equipo, instalaciones, laboratorios", explica hoy el ministro en una entrevista con El País.

"Yo puedo echar cálculos, si me dan 700 o 1.000 millones más al año sé cuánta gente puede regresar pero primero necesito la financiación. Hay que llegar a un acuerdo", insiste Duque.

Sin embargo, "en este clima de poco diálogo legislativo", "no sé cómo vamos a conseguir los famosos acuerdos por los cuales los presupuestos de I+D+i deberían crecer a un ritmo muy superior", lamenta Duque.

Sobre los presupuestos, reconoce que siguen sumando créditos y subvenciones y que "esa parte del acuerdo se podría haber hecho mejor, es cierto", pero avanza que, a partir de ahora, le gustaría poder hablar de estas partidas "por separado".

En la entrevista recuerda también que antes de Navidad se aprobará un paquete de medidas urgentes para la ciencia que, entre otras medidas, sustituirá la fiscalización previa en los centros de investigación por mecanismos de control financiero permanente, e incluirá exenciones fiscales para la compra de equipamiento.

En la entrevista, Duque subraya su compromiso contra las pseudociencias y avanza que en diciembre el Instituto de Salud Carlos III evaluará las áreas "en las que se están haciendo promesas que no son válidas" y que servirá de base para una campaña destinada a que la gente entienda qué es ciencia y qué no lo es porque con más información "se entenderá mejor que si las terapias no están en el Sistema Nacional de Salud es por que no funcionan".

En cuanto a las universidades, el ministro sostiene que deben tener más autonomía pero "supervisada".

"Queremos que tengan más flexibilidad presupuestaria, pero con control sobre la eficiencia", dice.