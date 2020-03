Duque pide en Twitter implicación total ante coronavirus y no creer en bulos

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha usado “el altavoz” de Twitter para pedir “la implicación de todos” frente al coronavirus y ha dejado claro que la solución vendrá del mundo de la ciencia, por lo que no hay que creer los mensajes que prometen “remedios milagrosos”.

El ministro, en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter, ha reconocido además el trabajo del personal sanitario y científico por su “profesionalidad y entrega sin límites”.

“Si queremos reducir el número de afectados, lo que estamos llamando frenar la curva, es crucial que nos lo tomemos en serio”, señala el ministro desde su despacho .

Además, alerta de que, “como siempre, circulan por las redes sociales mensajes prometiendo remedios milagrosos” ante los cuales Duque es categórico: “No hagáis caso de ninguno”.

“Será la ciencia la que controlará el virus”, señala el ministro, quien dice que los centros de investigación trabajan para encontrar soluciones efectivas y que desde el Ministerio de Ciencia e Innovación están tratando de apoyar el trabajo de los científicos “con más recursos y facilidades”.

Pero mientras la ciencia logra controlar el Covid19, Duque hace hincapié en que “cada persona tiene que protegerse para proteger a los demás”.

Por ello pide, “por favor”, que se atiendan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del resto de autoridades sanitarias, pues “cuanto más disciplinados seamos, menos durará este problema y sus efectos serán menos graves”.

El ministro recuerda lo que “podemos hacer cada uno de nosotros”, como no ir a sitios con mucha gente, evitar los viajes que no sean imprescindibles, no visitar a personas de grupos de riesgo, “sobre todo la gente muy mayor”, además de reducir “al máximo” el contacto físico y la vida social. “Ni bibliotecas, ni parques infantiles, ni cumpleaños”

Porque “hay gente vulnerable que necesita que tengamos cabeza y no los pongamos en riesgo”, reitera el ministro en su mensaje.

Duque muestra además su reconocimiento al trabajo del personal sanitario y científico “que una vez más están demostrando su profesionalidad y entrega sin límites. Entre todos vamos frenar la curva”.