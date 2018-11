Duque asegura desconocer las huelgas estudiantiles en universidades barcelonesas

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, aseguró desconocer la situación de protestas que durante los dos últimos días paralizó las principales universidades de Barcelona a su llegada al Consejo de Competitividad de la Unión Europea (UE) que se celebra hoy en Bruselas.

"No lo sé, no he estado en Barcelona ni lo he leído", dijo Duque en referencia a los paros secundados en los centros de educación superior catalanes que, según informó la Secretaria de Universidades de la Generalitat, redujo la actividad académica a niveles mínimos y conllevó el cierre de varias facultades.

El ministro evitó pronunciarse también sobre la decisión del Ejecutivo de solicitar al pesquero español Nuestra Madre de Loreto dirigirse a las costas libias con los 12 inmigrantes que rescató la pasada semana.

"La verdad es que no he leído nada sobre esto, no sé cual es la decisión ahora mismo y no puedo comentar de una cosa que no sé", indicó Duque.

Mientras negocia soluciones alternativas con Italia y Malta, el Gobierno español pidió al barco de Santa Pola (Alicante) que se dirigiera al puerto libio de Al Khums, considerado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) un puerto no seguro. (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)