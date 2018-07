Duque: hay que difundir más la ciencia para combatir las pseudociencias

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha subrayado hoy la importancia de aumentar la difusión de la ciencia para combatir las pseudociencias, es decir, las creencias y remedios que circulan por las redes sin base científica y que, en asuntos de salud, "hacen daño".

En una entrevista en los desayunos de TVE, el ministro ha advertido de que las peudociencias son un "fenómeno explosivo" que se nutre de las redes sociales, donde millones de personas "se realimentan a sí mismas", "sin nadie que contraste las noticias y ponga las bases del conocimiento".

Para Duque es esencial "eliminar de la conciencia de la gente la idea de que existen formas de tratar enfermedades que los médicos no te dan por algún tipo de conspiración" porque, "aunque haya gente, que la hay, que piense que la Tierra es plana o hueca, ese tipo de creencias entran dentro del folclore y no hacen daño pero en salud, sí".

El exastronauta, que no ha descartado volver al espacio "si cuando acabe esta etapa aún me queda salud", ha explicado que su prioridad es buscar un acuerdo "lo suficientemente amplio y arraigado que no esté sujeto a vaivenes" políticos y económicos.

Ese acuerdo, ha insistido, serviría para no volver a ver la gráfica "de sube y baja" que hemos visto del uso de la inversión en I+D+i, porque los fondos para este ámbito "no deberían bajar nunca".

Sobre la inversión en Ciencia, ha dicho que es necesario que el país "en su conjunto" destine más presupuestos para subir desde el 1,2 por ciento del PIB actual hasta el 2 % comprometido con la UE y el 3 % que "nos gustaría".

Para Duque, el otro gran objetivo de su Departamento, es acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y que crear un ambiente en el que las niñas también se interesen por las áreas y profesiones más científicas, para "acabar con el déficit en el uso del talento".

Sobre la falta de mujeres en cargos de dirección, ha puntualizado que se trata de un problema generalizado, no solo de la ciencia, pero aunque este tema "está en mi mente todo el tiempo", hay que pensar si una discriminación positiva ayudaría o no porque "hay veces que puede ser negativa también".

"Creo que hay que hacer algo pero hay que analizarlo bien", ha advertido el ministro.