Emplazan la nave rusa Soyuz MS-13 en la rampa de lanzamiento de Baikonur

La nave rusa Soyuz MS-13 ha sido emplazada hoy en la rampa de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur de donde partirá el sábado con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nave tripulada fue trasladada desde la sala de pruebas de Baikonur e instalada en la rampa Yuri Gagarin, que toma su nombre del primer cosmonauta de la historia.

La tripulación de la Soyuz MS-13 estará compuesta por el cosmonauta ruso Alexandr Skvortsov, el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano y el astronauta de la NASA Andrew R. Morgan.

La nave partirá el sábado a las 21.28, hora de Kazajistán (15.28 GMT), y seis horas después se acoplará a la EEI tras dar cuatro vueltas alrededor de la Tierra.

Los astronautas se sumarán a la tripulación que se encuentra en la EEI desde marzo pasado: el cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y los astronautas estadounidenses Christina Hammock Koch y Nick Hague.

Durante su estancia la nueva tripulación llevará a cabo una caminata espacial y cumplirá un amplio programa de experimentos.

Para los cosmonautas rusos el experimento más importante será Ispitatel, durante el cual deberán recibir la nave Soyuz MS-14 que en vez de una tripulación humana traerá al robot antropomorfo FEDOR.

Skvortsov y Ovchinin comprobarán en la práctica las capacidades del robot de cumplir misiones en futuras naves espaciales de transporte de "nueva generación".

A fines de junio Skvortsov comentó a la prensa que las tareas que realizará FEDOR en la EEI todavía son secretas.

"Está operativo, pero mantendremos un poco la expectación. Las tareas que debía cumplir son menos, porque no hay mucho tiempo. No me referiré a las tareas, lo que haré yo, lo que hará él junto a mí. Pero es interesante, lo verán todo", afirmó.

Además, el cosmonauta ruso indicó que durante sus entrenamientos con el robot llamó la atención a los diseñadores sobre varios aspectos vinculados al trabajo en condiciones de ingravidez.

"Espero que el trabajo con FEDOR sea positivo e interesante y las cosas salgan bien desde el principio", aseveró.