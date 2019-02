Facebook entra a su dura adolescencia y otros seis clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.FACEBOOK ANIVERSARIO

Facebook cumple 15 años e inicia una dura adolescencia

Facebook, con 2.320 millones de usuarios, cumplió 15 años tras vivir en 2018 su peor momento en cuanto a relaciones públicas, con varios escándalos de repercusión mundial, pero a la vez con los mayores beneficios jamás obtenidos. La peor polémica que salpicó a Facebook en 2018 fue en marzo con Cambridge Analytica, que ha puesto la atención de Gobiernos y usuarios en la privacidad de sus datos.

2.TWITTER BENEFICIOS

Twitter se anota su primer año de beneficios

La red social Twitter ganó 1.206 millones de dólares en 2018, su primer año con beneficios desde que salió a bolsa, debido en parte a los "prometedores resultados" de sus medidas para atajar el abuso entre usuarios de la plataforma. La firma había registrado unas pérdidas de 108 millones en el ejercicio 2017, pero en el último trimestre de ese año logró ganancias y se ha mantenido en verde.

3.EMOJIS NOVEDADES

Los discapacitados, el mate y los wafles tendrán su emoji en 2019

Unicode, el consorcio que regula el uso de emojis o emoticonos en el mundo, habilitará en marzo de este año un nuevo grupo de imágenes que incluye a personas con discapacidad, alimentos como wafles y el mate argentino o nuevos gestos como el del bostezo, entre otras. Los dos centenares de nuevas imágenes, populares en las apps de chat, fueron elegidas tras las sugerencias de los usuarios globales.

4.XBOX VIDEOJUEGOS

Xbox presenta "Crackdown 3" y añade nuevos juegos por suscripción

La videoconsola de Microsoft, Xbox, presentó el tráiler y varios avances del esperado videojuego "Crackdown 3", además de anunciar nuevas incorporaciones a su catálogo de suscripción en una nueva entrega de su programa de novedades "Inside Xbox". Los abonados a "Xbox Game Pass" podrán acceder a nuevos títulos de gran popularidad a lo largo de este mes, como "Shadow of the Tomb Raider", "The Walking Dead: The Complete First Season" y "Pumped BMX Pro".

5.IBM INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IBM invertirá 2.000 millones en IA en Nueva York

El gigante tecnológico IBM anunció que va a invertir 2.000 millones de dólares en el estado de Nueva York para expandir su negocio de hardware para inteligencia artificial. El plan incluye la creación de un centro de investigación en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en Albany y un aporte gubernamental de 300 millones de dólares durante cinco años para comprar e instalar equipos necesarios para el lugar.

6.APPLE DEMANDA

Casi 130.000 usuarios se unen a demanda contra Apple en Chile

Casi 130.000 consumidores en Chile se han sumado a una demanda colectiva en el país en contra del gigante tecnológico Apple, al que acusan de causar un perjuicio por la "obsolescencia programada" de sus dispositivos. Este número de usuarios supera los récords en el país suramericano para una acción de este tipo, que en este caso responde al reconocimiento de Apple de haber ralentizado algunos modelos con el argumento de preservar la duración de su batería.

7.LENGUAS BOLIVIA

Una app enseñará a turistas cinco idiomas originarios de Bolivia

Las autoridades bolivianas presentaron una aplicación para teléfonos móviles dirigida a turistas para enseñarles, mediante palabras y diálogos básicos, las claves de cinco lenguas originarias del país cuando los visitantes lleguen a alguna comunidad que las hable. Se trata del aimara, el uru, el quechua, el moxeño y el guaraní, cinco de las 36 lenguas reconocidas en el país.