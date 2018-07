Fox eleva a 27.700 millones de euros su oferta por el grupo británico Sky

La estadounidense 21st Century Fox subió hoy hasta 24.500 millones de libras (o 27.700 millones de euros) su oferta para comprar el 61 % que aún no posee de la empresa de televisión y plataforma digital británica Sky Plc.

En un comunicado a la Bolsa de Londres, Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, precisó que la oferta es un 12 % superior a la presentada por su rival el grupo de cable estadounidense Comcast y un 30 % a su propuesta inicial, planteada el pasado diciembre.

Se espera que las autoridades británicas revelen esta semana si aprueban la operación, tras haberla cuestionado anteriormente por temores a la creación de un monopolio en el sector de medios de comunicación, pues Murdoch posee varios periódicos en el Reino Unido.

En junio, el Gobierno británico reveló que la estadounidense Disney se había ofrecido a operar el canal de noticias británico Sky News durante 15 años si prosperaba la oferta de 21st Century Fox por el grupo Sky, lo que cumpliría con la exigencia de los reguladores de la competencia de separar a ese canal.

Murdoch ya posee en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y la emisora de radio TalkSport.

El plan de Murdoch compite con una oferta paralela de Comcast por Sky, valorada en 22.000 millones de libras (unos 25.000 millones de euros), que ya ha recibido el visto bueno por parte del Gobierno británico.

Fox y Disney llevan tiempo negociando en Estados Unidos para la venta por la primera de algunos de sus activos a la segunda, que también quiere Comcast, en una batalla que podría tener repercusiones para la operación en el Reino Unido.