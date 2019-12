Gran alianza en domótica y otros seis clics tecnológicos de la semana en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1. La triple alianza para estandarizar aparatos de domótica

Amazon, Apple y Google trabajarán conjuntamente para lograr un estándar que haga compatibles entre sí sus distintos dispositivos de tecnología para el hogar basados en asistentes de voz en el marco de la Alianza Zigbee, de la que también forman parte compañías como Ikea, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify y Silicon Labs.

2. Baterías elaboradas a partir de agua del mar serán realidad

IBM trabaja ya en su primer prototipo funcional de baterías elaboradas a partir del agua del mar, que serán más eficientes, seguras y económicas que las de litio y permiten prescindir así de metales pesados como el cobalto, que a menudo tiene un gran coste medioambiental y humanitario.

"En pruebas iniciales se ha probado que (estas baterías) pueden optimizarse hasta superar las capacidades de las elaboradas con iones de litio en determinadas categorías como menos costes, carga más rápida, más potencia (...), eficiencia y baja inflamabilidad", explicó Young-Hye Na, la directora de este proyecto.

3. Instagram frena avanzada de cigarrillos electrónicos

Instagram anunció la prohibición a sus "influencers" (usuarios con gran número de seguidores) que promocionen cigarrillos electrónicos, tabaco y armas de fuego en el marco de los contenidos patrocinados. Este era el último resquicio que quedaba en la plataforma para hacer promoción de estos productos, ya que si bien la publicidad directa ya estaba prohibida, los "influencers" podían seguir promocionándolos mediante contenidos patrocinados.

4. Telefónica retirará a Huawei del núcleo de su red 5G

Telefónica reducirá "progresivamente" hasta eliminar en el horizonte de 2024 la presencia de Huawei en el núcleo (core) de su red 5G, con el fin de contar con varios proveedores para esta infraestructura, y no depender de solo uno, como ha hecho hasta ahora con la red 4G. Sin embargo, Telefónica sí "continuará trabajando" con Huawei en "otras áreas clave" del 5G, como las redes de acceso radio, confirmaron a Efe fuentes de la multinacional.

5. Amazon se distancia de FedEx

La firma estadounidense de paquetería FedEx reveló esta semana que Amazon prohibió a las empresas que venden a través de su portal usar sus servicios para enviar los pedidos a los clientes "Prime", una decisión que se produce justo en plena campaña navideña. El motivo que alega la compañía de Seattle es que el servicio ofrecido por la firma de paquetería ha perdido eficiencia en el desempeño de su labor.

6. Los Óscar de los videojuegos premian a League of Legends

LoL, nombre de guerra de League of Legends (Riot Games), fue consagrado esta semana en Los Ángeles como el mejor juego en la categoría de eSports durante la ceremonia de 'The Game Awards 2019', considerados los premios Oscar del mundo de los videojuegos. Además, "Sekiro: Shadows Die Twice", desarrollado por FromSoftware y publicado por Activision, ganó el premio al Mejor Videojuego del Año en la gala.

7. El 2020 será un buen año para expertos en ciberseguridad

El empleo en ciberseguridad será una de las áreas de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) que más crecerá en los próximos años, con un avance de casi el 10 % para 2020, solo superada por los puestos relacionados con el análisis masivo de datos y el aprendizaje de las máquinas, según lo prevé la consultora IDC.

Daniel Salazar Castellanos