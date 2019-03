Huawei contrataca a EE.UU. y otros seis clics tecnológicos de América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.HUAWEI EEUU

Huawei demanda a EE.UU. por prohibir sus productos

El gigante tecnológico chino Huawei anunció una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por haber prohibido sus productos en medio de acusaciones de espionaje contra la compañía y advirtió que Washington ha "hackeado" sus servidores. La acción judicial impugna la sección 889 del Acta de Autorización de Defensa Nacional que impide a las agencias estatales adquirir tecnología de la compañía.

2.FACEBOOK PRIVACIDAD

Facebook se remodelará centrada en la privacidad

El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, prometió reconvertir la red social en una "plataforma de comunicaciones centrada en la privacidad" tomando como referente la popular aplicación de mensajería WhatsApp, que es de su propiedad. Este proceso se materializará en los próximos años y se construirá sobre seis principios: interacciones privadas, sistemas de encriptación, reducir la permanencia online de las publicaciones, la seguridad, la interoperabilidad y el almacenamiento seguro de datos.

3.GOOGLE INVENCIONES

Google explora siglos de invención humana con exposición virtual

Google presentó una nueva exposición virtual en su plataforma Arts & Culture que radiografía el potencial de la invención humana con un recorrido por siglos de inventos y descubrimientos, desde las primeras herramientas de piedra a los brazos industriales robóticos. En "Once Upon a Try" participan 110 instituciones de 23 países, entre ellos la Agencia EFE, con la que Google anunció además una alianza para mejorar la distribución de sus contenidos informativos.

4.NEUTRALIDAD DE LA RED

Demócratas impulsan ley para salvar la neutralidad de internet

Los legisladores demócratas de las dos Cámaras del Congreso de EE.UU. impulsarán una nueva legislación para fijar de nuevo las normas que protegen la "neutralidad de la red", y que fueron suprimidas por la Administración del presidente, Donald Trump, en 2017. El nuevo proyecto legislativo, llamado "Acta para Salvar Internet", será votado en cuestión de semanas, según la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

5.ESTACIÓN LUNAR

Canadá formará parte de la estación espacial lunar de la NASA

Canadá formará parte de la próxima estación espacial de la NASA llamada Lunar Gateway -que será ubicada en una órbita alrededor de la Luna a partir de 2022- con una contribución 150 millones de dólares. El anuncio fue realizado por el primer ministro Justin Trudeau, que se comprometió a que el país invertirá algo más de 2.000 millones de dólares en los próximos 24 años en su propio programa espacial, lo que incluye su colaboración con la NASA.

6.LYFT BOLSA

Lyft se adelanta a Uber y solicita cotizar en bolsa

La empresa de transporte compartido Lyft presentó oficialmente el documento para salir a la Bolsa de Nueva York y, de esta manera, se adelanta a su principal competidora, Uber, a la hora de cotizar en Wall Street. La empresa solicitó entrar en el índice compuesto Nasdaq -donde cotizan los principales grupos tecnológicos- tan pronto como sea practicable bajo el símbolo "LYFT".

7.INTERNET MÉXICO

Un globo de internet de Google impacta en México

Un globo aerostático de Google que proporcionaba acceso a internet impactó en el municipio de Comondú, en el noroccidental estado mexicano de Baja California Sur. El artefacto inflado con helio, que forma parte del proyecto Loon para distribuir internet, impactó la noche del 4 de marzo al aterrizar en un descampado de ese árido estado mexicano y se descompuso en varias piezas sin provocar daños materiales y sin afectar a la población de la zona.