Hugo O'Donnell: "Se ataca a la Monarquía porque es fruto del consenso"

El miembro de la Real Academia de la Historia (RAH) Hugo O'Donnell y Duque de Estrada cree que el "acoso" que sufre la Corona por parte de diversos sectores políticos se debe a que la institución monárquica "se identifica con España, con democracia y con libertad" y al igual que la bandera, es "fruto del consenso".

En una entrevista con Efe, O'Donnell (Madrid, 1948) rechaza que la Historia se construya "a golpe de consigna política" o se conciba como "un enfrentamiento entre buenos y malos", en alusión al relato en el que se apoya el independentismo catalán.

"Las ideologías no pueden transformar los hechos probados", sostiene el ganador del Premio Nacional de Historia en 2000 por la obra "Símbolos de España".

P: ¿Cuál es el 'estado de salud' de la Corona?

R: La institución monárquica no es inmune a los embates. En la palestra política, estamos viendo un acoso cuyo caldo de cultivo son la ignorancia, la manipulación, el revanchismo, el populismo y el nacionalismo utópico. La Monarquía ha llegado a un momento de madurez y se identifica con España, con democracia y con libertad. La Monarquía y la bandera son atacadas porque son fruto del consenso".

P: ¿Qué balance hace del reinado de Felipe VI?

R: El rey ha justificado con creces la razón de ser de una monarquía que es perfectamente profesional.

P: ¿Qué le pareció su discurso del 3 de octubre de 2017?

R: Despertó algo que estaba aletargado por culpa de quienes deberían haber ejercido el poder de otra forma. España, de pronto, se despertó. Fue como el gol de Iniesta del Mundial y que despertó otro sentimiento como el de la bandera.

P: ¿Cómo juzgarán los historiadores el reinado de Juan Carlos I?

R: Es el momento del politólogo. Es temprano para el historiador para hacer un análisis de su reinado. Pero hay tres hitos que lo marcarán: ser el artífice y director de la Transición, la consolidación de la monarquía como una institución verdaderamente democrática y su renuncia en un momento de crisis personal.

P: ¿El debate soberanista ha provocado una distorsión de la Historia?

R: La Historia se ha puesto en múltiples ocasiones al servicio de los gobernantes, pero actualmente tiene dos vertientes que atentan contra lo que debe ser: lo políticamente correcto y la interpretación tendenciosa aplicable a una manera de pensar concreta excluyendo las demás. No se puede concebir la Historia como un enfrentamiento entre buenos y malos, ni construirla a golpe de consigna política.

P: ¿Qué busca el Premio Órdenes Españolas, de cuyo jurado es miembro?

R: Es un premio oportuno porque reconoce el rigor y la historia en sí misma. En la I edición, recayó en el británico John Elliot. Se busca premiar a investigadores que descubran nuevos aspectos y matices de España, libres de la obsesión excepcionalista dominante.

P: Participó en la resolución del caso contra Odyssey, en el que España recuperó el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Cómo se resolverá el litigio con Colombia por el galeón San José?

R: No hemos aprendido la lección. Con el Odyssey, España se salvó al límite de haberlo perdido todo, no solo las toneladas de plata, sino su propia historia.

P: ¿Qué se puede hacer?

R: El asunto debe tratarse con preparación y argumentos. Nuestros archivos tienen mucho que decir. ¿Se han consultado y se han requerido informes de profesionales o todo se ha dejado una vez más a la improvisación? España tiene derecho a reclamar lo que le corresponde y de que esa historia no se tergiverse.

P: ¿Qué encaje tiene España en los bicentenarios de la independencia de los países iberoamericanos?

R: Es una ocasión para reflexionar sobre la situación actual de la educación en Iberoamérica. España actuó de una manera determinada porque era lo que tocaba en el tiempo y no hay que trasladar las actitudes modernas a tiempos pasados.

P: ¿Cómo debe enfocarse la conmemoración del V centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano?

R: Siento que no haya sido un esfuerzo nacional, de todas las instituciones, como en 1992. Se ha hecho con precipitación. Me duele que no se haya contado con la RAH. Colaboramos varios académicos, pero a título particular.

Por Carlos Pérez Gil