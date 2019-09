LG descarta lanzar el móvil flexible y mantiene su apuesta por pantalla doble

LG descarta lanzar al mercado el teléfono móvil con pantalla flexible, en el que lleva "muchos años" investigando, hasta que esta tecnología sea "fiable" y "esté madura", y mantendrá su apuesta por la "Dual Screem" (pantalla doble), según el presidente de LG Iberia, Jaime de Jaraiz.

La compañía entiende que la tecnología de móviles flexibles "no está madura" para que sea accesible al consumidor y no lo sacará al mercado hasta que estén seguros de "que no se va a romper", ha dicho Jaraiz en declaraciones a los periodistas, con motivo del 33 Encuentro de Economía Digital y de las Telecomunicaciones de Ametic.

LG apuesta por la pantalla doble que va unido a la tecnología 5G y a la multitarea, ha apuntado.

El responsable de la electrónica ha recordado este año, cuando lanzaron el LG V50 con pantalla doble y hubo gente que lo interpretó como un teléfono flexible, lo que no era cierto.

Lo que pretende la compañía con esta tecnología de pantalla doble es un concepto "totalmente diferente" al de las pantallas flexibles, en el sentido de que lo que ofrecen es multitarea.

El LG V50 "es uno de los teléfonos más exitosos en la historia de la compañía a nivel mundial" y ha supuesto una revolución en países como Corea del Sur.

Por otro lado, Jaraiz ha hecho referencia al 5G, el cual aunque en España está "yendo lento", se ha mostrado convencido de que "el año que viene será todo 5G" y emergerá a nivel mundial de forma "exponencial".

También ha anunciado que la televisión enrollable de LG se venderá en España en los próximos 6 meses.