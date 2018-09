MWC Americas mira a un futuro del móvil iluminado por el 5G

El futuro del móvil ligado a las posibilidades y aplicaciones del 5G concentró los debates y conversaciones en el Mobile World Congress Americas (MWC Americas), un evento que abrió hoy sus puertas en Los Ángeles (EE.UU.) y que reunirá durante tres días a las principales compañías del sector.

Bajo el lema "Imagina un futuro mejor", MWC Americas celebra su segunda edición estos días, tras debutar el año pasado en San Francisco, y con su traslado a Los Ángeles espera profundizar en la convergencia entre las industrias del móvil y del entretenimiento.

Alrededor de 1.000 compañías participan en MWC Americas, un congreso que organizan GSMA y CTIA, dos asociaciones que representan a los principales operadores móviles del mundo, y que es junto a MWC Shanghái una réplica a menor escala del Mobile World Congress, la gran cita anual de este sector que se celebra en Barcelona desde 2006.

El Centro de Convenciones de Los Ángeles dio la bienvenida hoy a gigantes como Samsung, T-Mobile, Verizon o Microsoft, aunque muchos de los asistentes también estaban pendientes, a través de internet, del anuncio del nuevo iPhone de Apple a cientos de kilómetros de allí.

En la conferencia inicial del evento, el presidente de GSMA, Sunil Bharti Mittal, sostuvo que las posibilidades del 5G "son inmensas".

"Diría que el mundo debería adoptar el 5G tan rápido como pueda", añadió el máximo responsable de GSMA, quien también recordó que en la actualidad los ciclos tecnológicos se comprimen y las novedades son pronto superadas por otros productos y tecnologías aún mejores.

Las previsiones de GSMA aseguran que en 2025 habrá 1.300 millones de usuarios conectados por 5G en todo el mundo.

La realidad virtual, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la intersección entre las industrias del ocio y del móvil, y la conectividad apuntan a ser puntos muy destacados de MWC Americas, pero la mayoría de estos temas aparecieron hoy relacionados al desarrollo e implantación del 5G.

Esta evolución de las conexiones inalámbricas aumentará de manera importante las capacidades y posibilidades de los móviles, por lo que hoy tanto los operadores como los fabricantes del sector se esforzaron por mostrar en sus puestos la amplia variedad de aplicaciones del 5G.

De usos educativos a sanitarios pasando por retransmisiones deportivas con realidad virtual, métodos de reconocimiento facial en directo para sistemas de seguridad o aplicaciones para mejorar el transporte, los asistentes de MWC Americas disfrutaron además de robots con inteligencia artificial conectados por 5G o de conversaciones en vivo a través de hologramas.

Junto a las grandes compañías del sector del móvil, MWC Americas también da cabida en su recinto a modestas empresas especializadas en accesorios para personalizar dispositivos como fundas, cargadores inalámbricos, baterías o altavoces.

Y de las certezas del hoy a las posibles realidades del mañana, el congreso también reserva un notable espacio a la innovación y las "startups" (empresas emergentes) de la mano de la plataforma 4YFN (Four Years From Now, "cuatro años desde ahora", en inglés).

En esta edición de MWC Americas participan más de treinta "startups" de España, como es el caso de Broomx.

"Lo que hemos hecho es desarrollar un sistema para poder disfrutar de realidad virtual, vídeo 360 y todos estos nuevos formatos de una manera compartida sin que te tengas que poner unas gafas y te tengas que aislar del mundo", dijo a Efe Ignasi Capellà, cofundador de esta "startup" surgida en Barcelona en 2014

Para sortear el problema de una realidad virtual "estancada con las gafas", Broomx propone un proyector, que cubre tres paredes y el techo, vinculado a un software y una plataforma.

Capellà explicó que, aunque su punto de partida era el entretenimiento, sus clientes han descubierto otros usos, como de ambiente y decoración en hoteles, educativos en universidades o de entrenamiento físico.

"Están viendo la potencialidad de poder meter a treinta personas en un entorno inmersivo de manera natural, sin que se mareen, sin que se agobien y sin que les pesen o se les calienten las gafas", afirmó.