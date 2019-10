Microsoft y su nueva gama Surface y otros 6 clics tecnológicos en América

Fotografía de archivo del 1 de julio de 2019 que muestra una señal de "me gusta" en la sede de Facebook, en Menlo Park, California (Estados Unidos). La prueba piloto en la que Facebook esconde los "Me Gusta" en Australia es uno de los siete clics tecnológicos de la semana en América. Facebook empezó a esconder los "Me Gusta" que los usuarios dejan en las entradas y comentarios de otros internautas en Australia, como parte de una prueba piloto para rebajar sus posibles efectos nocivos para la autoestima y la ansiedad. Los "Me Gusta" no se eliminan y siguen siendo una opción para expresar el agrado por una entrada o comentario, pero pasan a ser visibles únicamente para el autor de ese contenido. EFE