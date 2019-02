La NASA se despide del explorador Opportunity tras más de 14 años explorando Marte

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha anunciado este miércoles que el vehículo explorador Opportunity ha dejado de funcionar, tras 14 años explorando Marte.

"Después de más de 800 intentos de contactar con Opportunity, hoy anunciamos el fin de la exitosa misión marciana", ha anunciado a través de redes sociales el administrador de la NASA, Jim Bridestinie. La agencia espacial ha informado que la última vez que trataron de contactarse con el róver fue el martes por la tarde.

After 800+ attempts to contact @Marsróvers Opportunity, today we’re announcing the end of a successful Martian mission. Intended to explore the Red Planet for 90 days, Oppy outlived its mission lifetime by 14+ years. Join us live now: https://t.co/zJwTTpQNwp#ThanksOppypic.twitter.com/U4J26TfzDv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) February 13, 2019

El explorador de seis ruedas se comunicó por última vez con la Tierra el 10 de junio de 2019, en medio de una tormenta de arena en el planeta rojo que provocó que la nave entrara en hibernación. Tras ello, el róver alimentado con energía solar permaneció desaparecido durante 107 días.

"Sobrevivió su misión por más de 14 años"

"Proyectada para explorar el planeta rojo por 90 días, Oppy sobrevivió su misión de vida por más de 14 años", ha recordado Bridestine en redes sociales.

Oppy proved beyond a doubt that ancient Mars had lots of liquid water. These hematite spheres, nicknamed "blueberries," formed in the presence of H2O. https://t.co/2kz6YLjRer#ThanksOppypic.twitter.com/L9yS0a7k1X — Spirit and Oppy (@Marsróvers) February 13, 2019

Por su parte, la cuenta del explorador en redes sociales está rindiendo homenaje al róver. Recuerda, así sus logros desde que aterrizó en Marte, en 2004. Entre ellos, Opportunity reveló que hace 4.000 millones de años, el planeta tuvo las condiciones necesarias para albergar vida de organismos mesófiles y que hubo agua líquida.

"Fuiste, y eres, la Oportunidad de una vida. Descansa, róver. Tu misión está completa (2004-2019)", se despiden desde la cuenta oficial.