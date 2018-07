Pallete reclama un marco impositivo adaptado al nuevo mundo digital

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha abogado hoy por un marco impositivo adaptado a la realidad digital actual y a los nuevos modelos de negocio y ha asegurado que, con ese llamamiento, no está reclamando ni una bajada ni una subida de impuestos.

El sistema impositivo "no está pensado para un mundo digital" con modelos de negocio gratuitos basados en el trafico de datos entre muchos países, ha afirmado el directivo en una entrevista a Onda Cero, en la que ha revelado que Telefónica paga 12.000 millones de euros en impuestos al año, 2.700 de ellos en España.

Ha llamado a preguntarse dónde deben tributar las empresas, si donde tienen los servidores o donde se produce el hecho impositivo, "que es el uso de la información", y ha pedido una reflexión "más amplia" sobre si todas las compañías están tributando en la medida de los beneficios que generan.

En la entrevista, la primera que concede a una emisora de radio, ha asegurado que no se siente "identificado" con la descripción de empresario del IBEX-35 que dirige el país desde los reservados de los restaurantes y ha asegurado que cada uno tiene que dedicarse a lo suyo y lo suyo es la empresa.

También ha considerado "un lujo" las tarifas de telecomunicaciones que existen en España.

"Nos hemos acostumbrado a que 300 Mbps simétricos parece que es la oferta normal, pero no lo es. Esa oferta no la tienen ustedes en ciudades muy grandes de Europa o EE.UU.. Nos hemos acostumbrado a que 8 gigas en el móvil parece que es la oferta normal, pero no lo es. Todo esto empaquetado a un precio tremendamente atractivo... Es un lujo lo que tenemos en España", ha asegurado.