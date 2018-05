Panda pone el foco en mercado corporativo y grandes clientes para crecer

La compañía de seguridad informática española Panda ha puesto "mucho foco" en el mercado corporativo y en los grandes clientes para crecer, tras haber incrementado sus ingresos a doble dígito en 2017 con respecto al año anterior, ha explicado su directora general en Iberia, Rosa Díaz.

"De cara al 2018, nuestro presupuesto era muy ambicioso, sobre todo porque tenemos mucho foco en el mercado corporativo y en grandes clientes, que es también lo que nos está haciendo que crezcamos a este nivel", ha indicado la directiva en una entrevista con Efe.

"El sector de la ciberseguridad está en un momento de ebullición. Es un sector que en los próximos años crecerá mucho y Panda está acompañando también al sector en este crecimiento", ha añadido.

La compañía, con filiales en 16 países -entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido, EEUU y Brasil-, franquicias en otros 36 y distribución en 180, obtiene ya el 78 % de sus ingresos en el exterior y el 22 % en Iberia (España y Portugal).

"Para nosotros la parte de expansión internacional es muy importante y también demuestra la salud de la compañía", ha añadido Díaz, que se ha mostrado "orgullosa" de haber logrado que el mercado ibérico mantenga esos volúmenes de aportación a la cifra de negocios global del grupo.

"De hecho, el porcentaje del 20 % se viene manteniendo desde que estoy en Panda (2014). Estamos creciendo, pero todos acompasados", ha añadido Díaz, que ha destacado que en otros países en los que está presente la compañía, como el Reino Unido, Alemania y Francia, que a nivel de renta per cápita y número de habitantes "son mucho mayores que España".

La compañía, ha añadido, es muy fuerte en Alemania, sobre todo en empresas más pequeñas, aunque ahora mismo el objetivo en todos los países es crecer en grandes clientes.

A nivel global, el 80 % de la facturación procede del negocio de empresas y sólo el 20 % del de consumo, que en España es residual, ya que más del 90 % es negocio corporativo.

Díaz también se ha referido al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que a partir del próximo 25 de mayo será de obligado cumplimiento en toda Europa y que obliga a las compañías a comunicar si han sufrido una brecha de seguridad 72 horas después de que haya tenido constancia de ella.

"Seguramente desde las empresas pequeñas no tengan ni los conocimientos para poder afrontar este cambio", ha considerado la directiva, que ha destacado cómo "a lo mejor esas empresas no se enteran de que han tenido una brecha hasta que no lo ven en los periódicos".

A su juicio, "a España todavía le falta mucho por prepararse", porque "lamentablemente el español es muy del último minuto".

Ha advertido, no obstante, de que no se trata de adaptarse sólo para el día 25 de mayo y olvidarse, sino que es un proceso continuo.

Sí ha reconocido que el ciberataque a gran escala protagonizado por el virus WannaCry en mayo del año pasado marcó "un antes y un después" y contribuyó a incrementar la concienciación en el mundo empresarial, aunque ha considerado que "todavía faltan pasos por dar".

De hecho, pese al "crecimiento exponencial" de los programas maliciosos (malware) y de que la exposición a los "hackers" es "cada vez mayor", aún hay empresas en España que piensan que no van a sufrir ataques informáticos.

"Algunos empresarios te dicen todavía: 'Si es que esto a mí no me va a pasar' o 'Si yo soy una empresa pequeña, ¿quién se va a fijar en mí?", ha señalado la directiva.

"Y yo les digo: 'Como empresa pequeña, se van a fijar en ti seguro, pero es que si además das servicio a empresas grandes, es mucho más sencillo encontrar una brecha de seguridad en un proveedor pequeño para acceder a la grande'", ha añadido.