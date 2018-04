Parra: La mayoría de hallazgos se producen jugando y con una visión utópica

La mayoría de los grandes hallazgos que han mejorado a la humanidad "se produjeron jugando" y, en ocasiones, con una visión "utópica de las cosas", ha asegurado en entrevista a Efe el escritor Sergio Parra, que ha publicado 'Cómo cambiar el mundo antes de los 30' (Next Door Publishers).

La nueva obra de este conocido divulgador científico pasa revista a las biografías de hombres y mujeres que "fueron capaces de cambiar el mundo antes de cumplir los treinta años de edad" gracias a un espíritu "joven e idealista" que les permitió alcanzar soluciones científicas y tecnológicas de mejora de las condiciones de vida en el contexto sociocultural en el que vivieron.

Parra ha seleccionado a los integrantes de su peculiar club de visionarios "persiguiendo la diversidad y los relatos menos conocidos", como en los casos de Louis Braille, "el invidente que enseñó a leer a los ciegos", o Jocelyn Bell, la astrofísica que detectó por vez primera un púlsar, aunque sin desdeñar a celebridades como el empresario e inventor Thomas Alva Edison.

Por su libro desfilan personajes de distinto sexo, etnia y marco temporal, desde Oliva Sabuco, "la mujer que se adelantó a la revolución científica" a finales del siglo XVI, hasta Larry Page, cofundador de Google, el famoso buscador de Internet que entró en funcionamiento en 1998.

De todos ellos explica no sólo sus méritos científicos sino también sus historias individuales, pues "los grandes descubrimientos no son tanto producto de la inteligencia de un genio como del ecosistema que permite que los genios que hay en él puedan expresarse y desarrollar su genialidad", ha precisado.

Su idea es promocionarlos como auténticos "héroes y heroínas" con el fin de "inspirar" a otras personas y "transmitir el optimismo" que, a su juicio, es necesario para cambiar el mundo.

Y es que, a pesar de que el cine "suele presentar los avances científico-tecnológicos con una contrapartida moral o medioambiental" que puede llegar a cuestionarlos, Parra aduce que "la Historia demuestra que los inventos siempre han mejorado a la humanidad", aun reconociendo los impactos "sobre todo ecológicos" que tuvieron sobre la sociedad de su época.

Aun así, está convencido de que "si hay una solución a los problemas medioambientales, ésta vendrá precisamente de la ciencia y la tecnología".

Parra ha recordado que el futuro es impredecible, por lo que "no podemos saber qué funcionará y qué no", pero ha pronosticado a Efe que lo que cambiará nuestra actual forma de vida será la inteligencia artificial ya que "poco a poco iremos delegando no solamente trabajos repetitivos sino incluso cuestiones políticas, como la votación".

En su opinión los humanos "tenemos errores como por ejemplo una insuficiencia de datos a la hora de reflexionar" y, si es posible desarrollar "algoritmos capaces de gestionar de manera eficaz todo el marasmo de problemas que nos acucia, a lo mejor tenemos que delegar nuestra democracia en una máquina".

Por ello dice confiar en el "espíritu idealista, a veces naif" del conglomerado tecnológico de Sillicon Valley que "potencia las habilidades de colaboración y creación" y suele crear "jugando".

El propio Edison "tuvo muchas ideas que no funcionaron y resultaron fracasos comerciales a niveles astronómicos" pero entre ellas hubo "dos o tres cosas que sí fueron significativas" para el mundo.

Parra ha comparado a Edison con el físico y empresario contemporáneo Elon Musk quien "propone ideas de las que seguramente sólo triunfará un 1 %, pero, con que ese 1 % tenga éxito, servirán para cambiar el mundo".

Sergio Parra escribe en medios como Xataca Ciencia, Muy Interesante, JotDown o Yorokobu y es autor de otros libros como 'Faraday. Ciencia de alta tensión' (RBA), 'Las chicas son de ciencia' (Montena) o 'La inteligencia artificial' (National Geographic).