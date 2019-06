Así se ve el Pixel 4 de Google y otros seis clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.GOOGLE PIXEL

Google hace públicas las primeras imágenes de su teléfono Pixel 4

Google hizo públicas las primeras imágenes de su teléfono móvil Pixel 4, que no está previsto que sea presentado hasta pasado el verano, tras varios días en los que se han desatado los rumores en internet y se ha disparado la especulación sobre este modelo. La imagen deja ver la parte trasera de la terminal y su cámara, que en este nuevo modelo consta de por lo menos dos lentes posteriores dentro de un recuadro en el que también se haya un tipo de sensor.

2.VIDEOJUEGOS E3

Nintendo brilla en E3 con Zelda, Animal Crossing y Luigi's Mansion

La secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Animal Crossing: New Horizons" y "Luigi's Mansion 3" acapararon esta semana la atención de la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo en Los Ángeles (EE.UU.). La Nintendo Direct de 2019, que duró unos 45 minutos, encadenó sin descanso tráilers y adelantos de novedades como "Astral Chain", "Panzer Dragon: Remake", "The Witcher 3: Wild Hunt" y "Pokémon Shield" y "Pokémon Sword".

3.HUAWEI VERIZON

Huawei presiona a Verizon para que pague por sus patentes

La fabricante china Huawei comunicó a la operadora estadounidense Verizon que debe pagar derechos por licencias de más de doscientas de sus patentes, lo que agrava la tensión entre el grupo y Estados Unidos, que le acusa de espionaje. Las patentes en cuestión abarcan desde equipos de redes a infraestructuras de cable y tecnología del Internet de las Cosas, lo que afectaría a cientos de proveedores.

4.VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

Uber y Volvo presentan la nueva generación de su vehículo autónomo

Uber presentó este miércoles la nueva generación de vehículo autónomo desarrollado junto con Volvo, que es el primero de producción "capaz de conducirse totalmente por sí mismo". El XC90 cuenta con sistemas de dirección y frenado con protección redundante diseñados para que los controle un ordenador, aunque este auto seguirá teniendo volante y pedales de aceleración y frenado.

5.FACEBOOK DATOS

Facebook lanza una nueva app para pagar a usuarios por sus datos

Facebook anunció una nueva aplicación que paga dinero a los usuarios a cambio de acceder a sus datos, después de que en enero la empresa se viese obligada a cerrar otro servicio que hacía esa misma función al desatarse una polémica por su uso por parte de menores de edad. La app se llamará "Study from Facebook", es voluntaria como su predecesora y la compañía pagará dinero a los usuarios para incentivar su participación, aunque no especificó qué cantidad.

6.NUEVA YORK TRANSPORTE

Nueva York mantendrá límite a licencias de Uber y Lyft

Nueva York mantendrá al menos por un año más sus límites al número de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de empresas como Uber y Lyft e introducirá nuevas medidas para apoyar a los taxistas. Los límites, impuestos por primera vez en agosto del año pasado, continuarán como mínimo hasta agosto de 2020 para garantizar que estos conductores limiten su tránsito al 31 % de su tiempo laboral o se enfrentarán a multas.

7.UBER TAXI AÉREO

El "ubercóptero" empezará a sobrevolar Nueva York el 9 de julio

Uber iniciará su servicio de taxi aéreo, los denominados "ubercópteros", a partir del próximo 9 de julio a un precio de entre 200 y 225 dólares en lo que sería el viaje promedio, en helicópteros con capacidad máxima para cinco viajeros y dos pilotos. El servicio de helicóptero tendrá una ruta predeterminada que irá entre una ubicación próxima al ferry de Staten Island, en el bajo Manhattan, hasta el aeropuerto JFK, con un tiempo de vuelo de ocho minutos.