Policías temen que las ayudas para permanecer en Madrid sean "papel mojado"

El Sindicato Unificado Policía (SUP) teme que la comisión que creó la Comunidad de Madrid para incentivar que los agentes se queden en la región quede "en papel mojado" y los policías continúen marchándose a otros destinos menos caros y con menos carga de trabajo y peligrosidad.

El SUP de Madrid se refiere así a la creación de una comisión de estudio, coordinada por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, para habilitar una línea de ayudas para favorecer que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil elijan la Comunidad de Madrid como destino definitivo.

El Consejo de Gobierno regional dio luz verde a esta iniciativa en octubre de 2019 para compensar los inconvenientes derivados del mayor coste de la vida y la mayor carga de trabajo en la Comunidad, y el Ejecutivo adelantó y luego ha confirmado en varias ocasiones que se facilitará el acceso a una vivienda en alquiler, la reserva de un cupo de vivienda protegida, la escolarización inmediata de los hijos o el transporte.

Cinco meses después el SUP de Madrid denuncia que "no existe o no se conoce un plan concreto con los municipios y la ubicación donde se pretenda construir sin convertirse en 'guettos' tanto en su localización como en el estado de conservación", y "tampoco existen avances en materia de transporte o educación".

Subraya que todo esto "solo depende de la voluntad política del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no de la generación de crédito presupuestario".

El sindicato denuncia asimismo que uno de los puntos del acuerdo por el que se creó la citada comisión contemplaba la posibilidad de personal técnico pudiera acudir a las reuniones para asesorar, y el SUP comunicó en diciembre a la presidenta regional que contaba con un informe técnico con veinte propuestas "que contribuiría a mejorar el marcado objetivo", sin que haya recibido respuesta.

Fuentes de la Consejería de Justicia han recordado a EFE que el plazo para la finalización de los trabajos de la comisión concluye a finales de marzo.

Han considerado además que el SUP debería valorar los esfuerzos que está haciendo el Gobierno regional sobre una materia que "no es una competencia pura" de la Comunidad y se dirigiera también al Ministerio del Interior.

Recientemente, recuerdan, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, Carlos Novillo, mantuvo una reunión con el sindicato, en donde se les informó de los avances y planteamientos de la Comunidad dentro de este grupo de trabajo.

"La Comunidad de Madrid trabaja con lealtad y responsabilidad sobre este asunto y esperamos que los agentes implicados también lo hagan de esta manera", han concluido desde la Consejería.

Entre las primeras medidas anunciadas en noviembre pasado por el Gobierno regional en apoyo de la Policía y la Guardia Civil figura la de ofrecer 48 viviendas públicas de alquiler; facilitar la escolarización de los hijos de los agentes, y aplicar tarifas de transporte más económicas.