Red.es albergará a 94 empresas nacionales en sus pabellones durante el Mobile

Red.es albergará a 94 empresas nacionales en los dos pabellones institucionales que la empresa pública coordinará durante el Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en Barcelona del 25 de febrero al 1 de marzo.

El primero de los pabellones se encontrará en el Mobile World Congress y contará con 56 empresas de varias Comunidades Autónomas: dieciocho en Cataluña, dieciséis en la Comunidad de Madrid, ocho de Galicia, cinco de Andalucía, tres de Comunidad Valenciana, dos de Extremadura, dos del País Vasco y una de Aragón y Castilla-La Mancha.

Las otras 38 "startups" formarán el Pabellón de España en la feria Four Years From Now (4YFN), el equivalente al MWC del emprendimiento, y contará con empresas andaluzas, catalanas, canarias, gallegas, murcianas y valencianas.

Es el séptimo año que Red. es organiza la representación española y ha contado con la colaboración del ICEX, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).